محمد رضا میر تاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به برگزاری جلسه شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس در عصر امروز دوشنبه به ریاست علی لاریجانی اعلام کرد که در این جلسه که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد موضوع عزل و نصب های اخیر در کابینه محمود احمدی نژاد مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

نماینده تبریز گفت : شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان بر ضرورت مشورت محمود احمدی نژاد با مجلس پیش از معرفی رسمی وزیران پیشنهادی برای اطلاع از نظر استمزاجی نمایندگان تاکید و اعلام کرد که در غیر این صورت مجلس وزیران پیشنهادی را در سطوح مختلف از جمله شورای مرکزی و مجمع عمومی فراکسیون مورد بررسی دقیق قرار خواهد داد.

وی خبر داد که در جلسه امروز مقرر شد مجلس با جدیت پیگیر برخورد با بد اخلاقی ها و تخلفات صورت گرفته در جریان بازداشت های اخیر باشد.

به گفته میرتاج الدینی موضوع چگونگی تشکیل شورای مرکزی جدید فراکسیون اصولگرایان محور دیگر مباحث جلسه امروز بود و در این جلسه مقرر شد شورای فعلی تا مهر ماه به کار خود ادامه دهد. اولین شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم مهرماه سال گذشته تشکیل شده بود.



میر تاج الدینی با اعلام اینکه هیچ تغییری در اساس نامه فراکسیون اصولگرایان صورت نگرفت عنوان کرد: اعضای شورای مرکزی این فراکسیون همچنان به صورت استانی انتخاب خواهند شد ، این در حالی است که پیشنهاداتی مبنی بر انتخاب اعضای شورای مرکزی با رای گیری از مجمع عمومی فراکسیون مطرح بود که با توجه به مغایرت آن با اساسنامه مورد توافق قرار نگرفت.