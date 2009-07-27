آنفلوآنزای خوکی ایران را از حضور در المپیک هنرهای رزمی آسیا محروم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اخبار منتشر شده در خصوص شیوع بیماری خطرناک آنفلونزای خوکی در کشورهای مختلف جهان بخصوص کشورهای شرق آسیا، کمیته ملی المپیک کشورمان با ارسال نمابری به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور ضمن اعلام شرایط موجود و آمادگی بیش از 45 کشور برای حضور در این دوره از رقابت‌ها از مسئولان این وزارتخانه کسب تکلیف کرد.

در همین راستا دقایقی پیش نمابری از سوی دکتر لنکرانی وزیر بهداشت به دفتر محمد علی آبادی، رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان ارسال و طی آن توصیه شد کمیته ملی المپیک از اعزام ورزشکاران به این دوره از رقابت‌ها خودداری کند.

متن نامه دکتر لنکرانی به مهندس علی آبادی به شرح زیر است:

بسمه تعالی

در پاسخ به نامه 2939/248 مورخ 4/5/88 نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بشرح ذیل است:

توصیه اول این وزارتخانه در مورد هیئت فوق لغو این سفر می باشد و چنانچه این امر امکان پذیر نباشد برگزاری یک دوره آموزشی فشرده ظرف امروز برای ورزشکاران عزیز و همکاران‌شان زیر نظر این وزارتخانه الزامی است.