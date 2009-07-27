روابط آمریکا - چین ساختار جهان را متحول خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "باراک اوباما" خواستار تعمیق روابط دو جانبه آمریکا و چین برای حل و فصل مسائل جهانی شد. رئیس جمهوری آمریکا در مراسم آغاز دور جدید گفتگوهای دو جانبه این کشور با مقامهای چین خاطرنشان کرد این روابط تاثیر مستقیمی بر چگونگی ساختار جهان در قرن 21 خواهد گذاشت.

بر اساس این گزارش، اوباما در مراسم آغاز این گفتگوهای دو روزه در واشنگتن گفت : فکر می کنم ما اکنون آماده پرداختن به تعدادی از مهمترین مسائل جهان عصر خود هستیم.



وی با این وجود تاکید کرد دچار این توهم نیست که دو کشور در تمام زمینه ها به توافق دست خواهند یافت.

در همین حال، اوباما برای همکاری با پکن درباره مهمترین مسائل جهانی ابراز امیدواری کرد. این دور از مذاکرات در ادامه توافق دولتهای دو کشور در زمان ریاست جمهوی "جرج بوش" انجام می شود. محور این مذاکرات همانند دور پیشین آن، در چارچوب مسائل اقتصادی، سیاسی و مسائل جهانی خواهد بود.

در این مراسم همچنین وزیر امور خارجه آمریکا از لزوم شکل گیری روابط بنیادین دو کشور در زمینه اقتصادی سخن گفت. ریاست تیم آمریکا در مذاکرات دو جانبه واشنگتن را "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه و "تیموتی گایتنر" وزیر خزانه داری این کشور به عهده داشته و از سوی چین نیز "وانگ کیشان" معاون نخست وزیر و شماری از مقامهای دولتی این کشور حضور دارند.