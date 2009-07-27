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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۲۱:۱۶

خبر مهر تائید شد/

به کردان سمت بازرس ویژه رئیس جمهور پیشنهاد شد ؛ نپذیرفت

به کردان سمت بازرس ویژه رئیس جمهور پیشنهاد شد ؛ نپذیرفت

یک منبع نزدیک به وزیر سابق کشور علیرغم اینکه خبر از عدم پذیرش پیشنهاد سمت بازرس ویژه رئیس جمهور از سوی کردان داده ، خبر احتمال انتصاب وی به این سمت را کذب محض و منتشر کنندگان این خبر را مخالفان دولت نهم خواند!

به گزارش خبرگزاری مهر ، در حالیکه روز گذشته خبرنگار سیاسی "مهر" از انتصاب احتمالی کردان به سمت بازرس ویژه رئیس جمهور خبر داده بود ، امروز عصر خبری به نقل از یکی از نزدیکان وی در یکی از رسانه ها منتشر شد که بر اساس آن منبع مذکور با اشاره به "شایعات مطرح شده در خصوص انتصاب علی کردان در سمت رئیس دفتر بازرسی نهاد ریاست جمهوری" گفته است : آقای کردان چنین سمتی را نپذیرفته‌اند و شایعات مطرح شده در این خصوص کذب محض و در راستای تخریب دولت نهم است!

لینک زیر نشان می دهد که خبر مهر با تیتر "کردان بازرس ویژه رئیس جمهور می شود" اشاره به انتصاب احتمالی دارد. اهالی حرفه ای عرصه خبر می دانند ، خبری غیر قطعی که می تواند تائید و یا رد شود به جای اتهام مخالفت با دولت زدن فقط به یک توضیح ساده و شفاف نیاز دارد.

"مهر" به منبع محترم نزدیک به آقای کردان توصیه می کند در سایر موضع گیری ها بیشتر دقت کند ، زیرا در حالی که بازار گمانه ها در مورد گزینه های کابینه داغ است و حتی رسانه های دولتی برای هر پست 10 گزینه را مطرح می کنند ، با ذکر این جمله که "آقای کردان چنین سمتی را نپذیرفته‌اند" خبر خبرگزاری مهر مبنی بر احتمال انتصاب کردان و اساسا پیشنهاد این سمت به وی را تائید فرموده اند.

کد مطلب 919446

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