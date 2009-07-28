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۶ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۲۸

دپاردیو، مورو و آجانی در "ماموت" بازی می‌کنند

دپاردیو، مورو و آجانی در "ماموت" بازی می‌کنند

فیلمبرداری چهارمین فیلم سینمایی بنوا دلپین و گوستاو کرورن روز دوشنبه با بازی ژرار دپاردیو، یولانده مورو و ایزابل آجانی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه اطلاع‌رسانی سینمای اروپا اعلام کرد دلپین و کرورن پس از "آلترا" (حاضر در بخش مسابقه جشنواره روتردام 2004)، "آویدا" (حاضر در بخش خارج از مسابقه کن 2006) و "لوئیس میشل" (برنده جایزه از جشنواره ساندنس امسال)، این بار سراغ پروژه "ماموت" رفته‌اند که دپاردیو و مورو نقش‌های اصلی آن را بازی می‌کنند.

فیلم درباره یک کارگر فرانسوی است که از 16 سالگی کار کرده و حالا در آستانه بازنشستگی راهی سفری می‌شود که او را به گذشته‌های دور می‌برد. پیرمرد باید سراغ شش کارفرمای گذشته خود برود و مشکل مالیاتی خود را با آنها حل کند. سفر او با سوار شدن به موتوری به نام ماموت آغاز می‌شود و به دیدار با دوستان قدیمی، خانواده گمشده و خاطره نخستین عشق می‌انجامد.

آجانی در "ماموت" نقش زنی را بازی می‌کند که از 40 سال پیش به کما رفته و به هوش نیامده است. مورو امسال برای بازی در "سرافین" برنده جایزه سزار بهترین بازیگر زن شد و بنوا پولورده و بولی لانرز بازیگران بلژیکی به همراه دیک آنگارن خواننده هلندی دیگر ستارگانی هستند که در فیلم ایفای نقش می‌کنند.

فیلمنامه "ماموت" را دلپین و کرورن نوشته‌اند و فیلمبرداری آن تا 29 اوت به طول می‌انجامد. فیلم را جی ام تی پروداکشنز تولید می‌کند و کانال پلوس و سینه سینما از هم اکنون حق پخش آن را خریده‌اند. اما هنوز پخش‌کننده بین‌المللی "ماموت" مشخص نشده است.

کد مطلب 919454

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