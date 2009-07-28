فرید عامری در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت روند مصرف سوخت در کشور گفت: متوسط مصرف بنزین در روزهای نخست مردادماه به حدود74 میلیون لیتر افزایش یافته که این افزایش به دلیل آغاز فصل مسافرت های تابستانی بوده است.

وی افزود: همچنین متوسط مصرف بنزین کشور از ابتدای سال تاکنون حدود65 میلیون لیتر در روز بوده است.

عامری با اشاره به کاهش 3 درصدی مصرف گازوئیل از ابتدای سال جاری، یادآور شد: متوسط مصرف گازوئیل از ابتدای امسال تاکنون حدود 83 میلیون لیتر بوده که دلیل این کاهش راه اندازی سامانه هوشمند و مدیریت مصرف آن بود است.

آخرین وضعیت موجودی ذخیره سوخت مخازن انبارها

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در رابطه با آخرین وضعیت موجودی ذخیره سازی سوخت مایع در انبارهای شرکت ملی پخش توضیح داد هم اکنون موجودی گازوئیل انبارهای شرکت ملی پخش با 550 میلیون لیتر افزایش نسبت به سال گذشته به دو میلیارد و 200 میلیون لیتر افزایش یافته است.

وی همچنین از ذخیره سازی 300 میلیون لیتر نفت کوره در انبارها خبر داد و افزود: از اواخر شهریور ماه ذخیره سازی نفت کوره در انبارهای شرکت ملی پخش افزایش می یابد.

به گفته عامری ذخیره فعلی نفت سفید انبارهای شرکت ملی پخش یک میلیارد و 900 میلیون لیتر بوده که نسبت به سال گذشته 350 میلیون لیتر افزایش را نشان می دهد.

افزایش موجودی ذخیره سوخت مایع نیروگاهها

این مقام مسئول همچنین در خصوص موجودی فعلی سوخت مایع نیروگاهها گفت: هم اکنون یک میلیارد و 200 میلیون لیتر گازوئیل در نیروگاهها ذخیره سازی شده که این میزان 500 میلیون لیتر بیش از مدت مشابه سال گذشته است.

عامری بیان کرد: از سویی دیگر، هم اکنون یک میلیارد و 230 میلیون لیتر نفت کوره در مخازن نیروگاهها ذخیره سازی شده است.

افزایش 5 میلیارد لیتری ذخیره سازی گازوئیل

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در سال جاری حدود700 میلیون لیتر ظرفیت جدید ذخیره سازی در سرویس عملیاتی قرار گرفته است، تصریح کرد: تا پایان مرداد ماه امسال این ظرفیت به طور کامل برای ذخیره سازی بنزین و گازوئیل وارد مدار بهره برداری می شود.

وی با بیان اینکه برای اولین بار در طول تاریخ سوخت رسانی کشور میزان ذخیره سازی گازوئیل در انبارهای شرکت ملی پخش به بیش از 3 میلیون لیتر افزایش می یابد، اظهار داشت: همچنین امسال میزان ذخیره سازی سوخت نیروگاهها 300 میلیون لیتر افزایش یافته است که در مجموع میزان ظرفیت ذخیره سازی گازوئیل در نیروگاهها را به یک میلیارد و 800 میلیون بشکه افزایش می یابد.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام کرد: تا پایان مهرماه امسال موجودی ذخیره سازی گازوئیل کشور نزدیک به 5 میلیارد لیتر افزایش می یابد.

افزایش 400 میلیون لیتری ظرفیت ذخیره سازی نفت کوره

عامری با بیان اینکه همچنین امسال 400 میلیون لیتر به ظرفیت ذخیره سازی نفت کوره در مخازن نیروگاهها افزوده شده است تبیین کرد: از این رو میزان ذخیره سازی این فرآورده نفتی تا پایان مهرماه در نیروگاهها به 2 میلیارد و 200 میلیون لیتر افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه برای تکمیل ظرفیت ذخیره سازی نفت کوره نیروگاهها تا مهر ماه امسال به طور متوسط روزانه 15 تا 20 میلیون لیتر نفت کوره تولیدی پالایشگاههای آبادان و بندر عباس از جنوب به مرکز کشور منتقل می شود بیان کرد: به طور کلی امسال هیچ گونه مشکلی برای تامین سوخت صنایع و نیروگاهها وجود ندارد.

توزیع روزانه 300 میلیون لیتر سوخت زمستانی

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به اینکه زمستان امسال نیروگاهها روزانه 35 میلیون لیتر از ظرفیت ذخیره سازی خود برداشت می کنند و حداقل 70 میلیون لیتر از طرف شرکت ملی پخش به آنها سوخت تحویل داده می شود، یادآور شد: پیش بینی می کنیم برای زمستان امسال بیش از 300 میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی در کشور توزیع شود.

وی در مورد تحویل سوخت مایع به نیروگاهها از ابتدای امسال تاکنون توضیح داد: از ابتدای سال یک میلیارد و 374 میلیون لیتر گازوئیل به نیروگاهها تحویل شده که 60 میلیون لیتر بیش از سال 87 است.

عامری افزود: همچنین 2 میلیارد و 700 میلیون لیتر نفت کوره نیز از ابتدای سال جاری به نیروگاهها تحویل داده شده است.

به گفته این مقام مسئول در مجموع از ابتدای امسال تاکنون 4 میلیارد و 100 میلیون لیتر سوخت تحویل نیروگاهها شده است.

راه اندازی طرح فروش اینترنتی سوخت در 22 استان

عامری از راه اندازی طرح فروش اینترنتی سوخت در22 استان کشور خبر داد و اعلام کرد:برای جایگاه دارانی که سوخت خود را از طریق اینترنت خریداری می کنند سیاستهای تشویقی گذاشته ایم به طوری که به کارمزد آنها 3 امتیاز افزوده می شود.

وی با اشاره به راه اندازی طرح پرداخت الکترونیکی وجه در 17 جایگاه بنزین تهران اظهار داشت: این طرح در کلیه جایگاههای کشور نیز در حال راه اندازی است.