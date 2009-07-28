کوهکن در گفتگو با مهر: نمایندگان به حکم محکومیت محرابیان توجه خواهند کرد

محسن کوهکن سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی مبنی بر ارزیابی از عملکرد رئیس جمهور در اقدام به عزل وزیران در روزهای پایانی دولت نهم ، اظهار داشت : در این مقوله باید توجه داشت که آیا اصل "عزل" وزیران از اختیارات رئیس جمهور محسوب می شود یا خیر؟

وی افزود: مطابق با اصول 136 و 135 قانون اساسی، رئیس جمهور حتی می تواند همه اعضای کابینه را عزل کند، لذا این موضوع حق قانونی رئیس جمهور است، اما رئیس جمهور باید برای وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و چنانچه نیمی از کابینه بر اساس استیضاح و یا عزل تغییر کنند، رئیس جمهور باز هم باید برای کابینه از مجلس رای اعتماد اخذ کند.

کوهکن ادامه داد: اما منهای اختیار قانونی رئیس جمهور، توجه به این نکته که آیا این اقدامات در روزهای پایانی دولت نهم به مصلحت بوده یا خیر، از مسائلی است که مادامی که از دلایل آن آگاه نشویم ، نمی توانیم درباره آن اظهار نظر کنیم چراکه شاید مبنای قضاوت ما درست نباشد.

این عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین گفت: نکته دیگری که باید مد نظر قرار بگیرد این است که آیا علت عزل وزیران ، وزن و ضرورت لازم را داشته که باید در این روزهای آخر عمر دولت ، صورت می گرفت؟

وی اضافه کرد: البته همه این مسائل از مواردی هستند که برای قضاوت درباره آنها باید اطلاعات و آگاهی کامل وجود داشته باشد.

کوهکن در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره حکم دادگاه درباه محرابیان وزیر صنایع و معادن مبنی بر محکومیت وی به دلیل ثبت یک طرح به نام خود و اینکه آیا نمایندگان بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار می دهند یا خیر، تصریح کرد: اگر محرابیان در کابینه دهم به عنوان وزیر به مجلس معرفی شود ، نمایندگان به این نکته توجه لازم را خواهند داشت اما اینکه مکلف باشند به تبع یک رای موضوعی را دنبال کنند، اینگونه نیست.



