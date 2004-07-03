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۱۳ تیر ۱۳۸۳، ۱۷:۰۲

مديرعامل راه آهن خبر داد

خريد يكصد دستگاه لكوموتيو جديد از شركت آلستوم

مديرعامل راه آهن امروز (شنبه) در ديدار اعضاي كميسيون شوراي اقتصاد از راه آهن با تشريح وضعيت حمل و نقل ريلي گفت: كمبود ناوگان و محدوديت شبكه ريلي در اتصال به كشورهاي منطقه از جمله مشكلات عمده حمل و نقل ريلي كشور است.

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد سعيدنژاد تصريح كرد: براي تامين ناوگان مورد نياز، يكصد دستگاه لكوموتيو از شركت آلستوم خريداري شده كه 20 دستگاه آن تحويل و 80 دستگاه ديگر در شركت واگن پارس در دست ساخت مي باشد و قرارداد خريد يكصد دستگاه ديگر از اين شركت بسته شده است.

وي افزود: عقد قرارداد خريد 80 دستگاه لكوموتيو (مسافري) از شركت زيمنس، خريد 2 هزار و 200 واگن باري، 248 واگن مسافري و 20 دستگاه ترن ست از جمله برنامه هاي راه آهن براي رفع كمبود ناوگان ريلي است.

وي پيش بيني كرد كه با نوسازي ناوگان و توسعه شبكه ريلي در پايان برنامه چهارم مي توان به جابه جايي 36 ميليون نفر مسافر و 64 ميليون تن بار از طريق حمل و نقل ريلي دست يافت.

وي گفت: اين در حالي است كه ميزان تقاضاي سالانه حمل بار و مسافر در راه آهن در حال حاضر به ترتيب 50 ميليون تن بار و 80 ميليون نفر مسافر است.

سعيد نژاد تاكيد كرد: در برنامه سوم توسعه در زمينه افزايش بهره وري از ناوگان موجود 57 دستگاه لكوموتيو بازسازي و 229 دستگاه نيز تعمير اساسي شده است.

وي افزود: در اين دوره همچنين يكهزار و 324 دستگاه واگن باري بازسازي و 17 هزار و 378 دستگاه نيز تعميرات اساسي شده است.

وي از بازسازي 403 دستگاه واگن مسافري در برنامه سوم خبر داد.

مدير عامل راه آهن طرح احداث خط آهن قزوين - رشت، آستار و اتصال شبكه ريلي كشور به راه آهن روسه و اروپا را ييك از مهمترين طرحهاي توسعه دانست و گفت: بهسازي و بازسازي خطوط و توسعه سيستمهاي علايم و ارتباطات از جمله برنامه هاي راه آهن براي افزايش بهره وري و رفع گلوگاههاي شبكه است.

سعيد نژاد بر افزايش و ارتقاي كيفيت خدمات تاكيد كرد و اظهار داشت: اصلاح ساختاري سازماني، دسترسي و بهره برداري بخش خصوصي از شبلكه ريلي، حذف كارهاي اماني و تبديل به پيماني، استفاده از خدمات بخش خصوصي، توسعه سيستمهاي نرم افزاري و حذف روشهاي دستي و توسعه آموزش و افزايش دانش تخصصي كاركنان از جمله برنامه هاي راه آهن در اين باره است.

وي در مورد اقدامات انجام شده در زمينه خصوصي سازي در راه آهن گفت: تاكنون 13 شركت خصوصي باري و پنج شركت خصوصي مسافري تشكيل و 735 واگن باري در سال جاري توسط بخش خصوصي خريداري شده است.

وي با بيان اينكه 44 واگن مسافري و 79 واگن و رستوران به ترتيب توسط بخش خصوصي خريداري و بازسازي شده است، گفت: بيش از 500 ميليارد ريال تسهيلات بانكي به شركتهاي خصوصي براي خريد ناوگان اختصاص يافته است.

وي اعلام كرد: با خريد يكهزار و 800 واگن باري تاكنون موافقت شده و در حال ورود به كشور است.

سعيد نژاد تاكيد كرد: برغم سرمايه گذاري خصوصي در راه آهن، اين بخش همچنان نيازمند حمايت و سرمايه گذاري دولتي است و در صورت كاهش اين سرمايه گذاري حمل و نقل ريلي در برنامه چهارم با مشكل جدي مواجه خواهد شد.

در اين ديدار كه اعضاي هيات مديره و معاونان راه آهن نيز حضور داشتند، به سوالات اعضاي كميسيون شوراي اقتصادي پاسخ داده شد.

شركت كنندگان در اين نشست از كارخانجات تعميرات جاري لكوموتيوها و فعاليت بخش مسافري در ايستگاه تهران بازديد كردند.

 

کد مطلب 91963

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