خريد يكصد دستگاه لكوموتيو جديد از شركت آلستوم

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد سعيدنژاد تصريح كرد: براي تامين ناوگان مورد نياز، يكصد دستگاه لكوموتيو از شركت آلستوم خريداري شده كه 20 دستگاه آن تحويل و 80 دستگاه ديگر در شركت واگن پارس در دست ساخت مي باشد و قرارداد خريد يكصد دستگاه ديگر از اين شركت بسته شده است.

وي افزود: عقد قرارداد خريد 80 دستگاه لكوموتيو (مسافري) از شركت زيمنس، خريد 2 هزار و 200 واگن باري، 248 واگن مسافري و 20 دستگاه ترن ست از جمله برنامه هاي راه آهن براي رفع كمبود ناوگان ريلي است.

وي پيش بيني كرد كه با نوسازي ناوگان و توسعه شبكه ريلي در پايان برنامه چهارم مي توان به جابه جايي 36 ميليون نفر مسافر و 64 ميليون تن بار از طريق حمل و نقل ريلي دست يافت.

وي گفت: اين در حالي است كه ميزان تقاضاي سالانه حمل بار و مسافر در راه آهن در حال حاضر به ترتيب 50 ميليون تن بار و 80 ميليون نفر مسافر است.

سعيد نژاد تاكيد كرد: در برنامه سوم توسعه در زمينه افزايش بهره وري از ناوگان موجود 57 دستگاه لكوموتيو بازسازي و 229 دستگاه نيز تعمير اساسي شده است.

وي افزود: در اين دوره همچنين يكهزار و 324 دستگاه واگن باري بازسازي و 17 هزار و 378 دستگاه نيز تعميرات اساسي شده است.

وي از بازسازي 403 دستگاه واگن مسافري در برنامه سوم خبر داد.

مدير عامل راه آهن طرح احداث خط آهن قزوين - رشت، آستار و اتصال شبكه ريلي كشور به راه آهن روسه و اروپا را ييك از مهمترين طرحهاي توسعه دانست و گفت: بهسازي و بازسازي خطوط و توسعه سيستمهاي علايم و ارتباطات از جمله برنامه هاي راه آهن براي افزايش بهره وري و رفع گلوگاههاي شبكه است.

سعيد نژاد بر افزايش و ارتقاي كيفيت خدمات تاكيد كرد و اظهار داشت: اصلاح ساختاري سازماني، دسترسي و بهره برداري بخش خصوصي از شبلكه ريلي، حذف كارهاي اماني و تبديل به پيماني، استفاده از خدمات بخش خصوصي، توسعه سيستمهاي نرم افزاري و حذف روشهاي دستي و توسعه آموزش و افزايش دانش تخصصي كاركنان از جمله برنامه هاي راه آهن در اين باره است.

وي در مورد اقدامات انجام شده در زمينه خصوصي سازي در راه آهن گفت: تاكنون 13 شركت خصوصي باري و پنج شركت خصوصي مسافري تشكيل و 735 واگن باري در سال جاري توسط بخش خصوصي خريداري شده است.

وي با بيان اينكه 44 واگن مسافري و 79 واگن و رستوران به ترتيب توسط بخش خصوصي خريداري و بازسازي شده است، گفت: بيش از 500 ميليارد ريال تسهيلات بانكي به شركتهاي خصوصي براي خريد ناوگان اختصاص يافته است.

وي اعلام كرد: با خريد يكهزار و 800 واگن باري تاكنون موافقت شده و در حال ورود به كشور است.

سعيد نژاد تاكيد كرد: برغم سرمايه گذاري خصوصي در راه آهن، اين بخش همچنان نيازمند حمايت و سرمايه گذاري دولتي است و در صورت كاهش اين سرمايه گذاري حمل و نقل ريلي در برنامه چهارم با مشكل جدي مواجه خواهد شد.

در اين ديدار كه اعضاي هيات مديره و معاونان راه آهن نيز حضور داشتند، به سوالات اعضاي كميسيون شوراي اقتصادي پاسخ داده شد.

شركت كنندگان در اين نشست از كارخانجات تعميرات جاري لكوموتيوها و فعاليت بخش مسافري در ايستگاه تهران بازديد كردند.