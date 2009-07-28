کودکان آبادانی با صنعت چاپ آشنا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این بازدید در ادامه فعالیتی آموزشی انجام شد که کودکان ونوجوانان در آن با چاپ دستی در مراکز کانون آشنا میشوند.
بچههای عضو کانون در این بازدید که دوشنبه 5 مرداد برگزار شد، ضمن آشنایی با دستگاه چاپ ملخی از قدیمیترین دستگاههای چاپ با همراهی کارشناسان چاپخانه و مربیان کانون اطلاعاتی نیز از انواع شیوههای چاپ مانند چاپ مسطح، بنر، دیجیتالی، طلاکوب، سیلک و افست و شیوه اجرای آن به دست آوردند.
در کارگاههای آموزش چاپ کانون پیش از این بچهها با چاپ دستی به وسیله سکه، شیشه مشجر، انواع برگها، انواع مهرها و چاپ کلیشه آشنا شده بودند.
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