وزير دفاع دولت موقت:عراق آماده ريشه كني پ.ك.ك مي باشد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روزنامه" زمان" چاپ تركيه حاضم شعلان وزير دفاع عراق اعلام كرد كه دولت جديد عراق براي سركوبي حزب كار گران كردستان در اربيل و سليمانيه در شمال عراق با تركيه و مقامات كرد همكاري خواهد كرد.

وي كه در بغداد با خبر گزاري جيهان گفتگو مي كرد گفت :"دولت موقت عراق كه اين گروه را درليست گروههاي تروريستي قرار داده در صد د است تا با اتخاذ استراتژي عراق را از دست آنها خلاص كند".

وي افزود:"ما در صد د خلاصي از آنها هستيم و اين وظيفه ارتش و نيروهاي امنيتي ماست و اين تصميم تنها بوسيله دولت اتخاذ نشده بلكه مردم ما هم خواهان آن هستند".