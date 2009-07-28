دستگاه ها باید نهایت توان خود را برای تحکیم بنیان خانواده به کار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الله دمیاد صبح سه شنبه در جلسه کارگروه بانوان استان بر تحکیم بنیان خانواده و توانمندسازی بانوان در عرصه های مختلف تاکید کرد و اظهار داشت: باید نسبت به رفع عوامل و موانعی که این موضوعات را کمرنگ می کنند با ارائه و اجرای برنامه های راهبردی اقدام کرد.

وی همچنین با تاکید بر گسترش موضوع ورزش در بین کارکنان ادارات خاطرنشان کرد: دستگاهها موظف هستند پرداختن به بخش ورزش را در ادارات و دستگاههای اجرایی خود مورد توجه قرار دهند و طبق مصوبه های موجود درصدی از اعتبارات خود را نیز به این موضوع اختصاص دهند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری در ادامه خواستار توجه بیشتر به بحث درمان و معالجه افراد کم درآمد به خصوص زنان تحت پوشش کمیته امداد خمینی (ره) و نهادی حمایتی دیگر از سوی دستگاههای مرتبط با موضوع شد.

دمیاد افزود: افرادی که کم درآمد هستند و کمتر به مراکز درمانی مراجعه می کنند ضرورت دارد که از سوی دستگاههای درمانی و حمایتی بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

در ادامه این جلسه نسرین بهادری مدیرکل بانوان و خانواده استانداری نیز با بیان اینکه رویکرد تحکیم بنیان خانواده و توانمندسازی و ارتقای سلامت بانوان از موضوعات اساسی این کارگروه است، گفت: برنامه های خوب و جامعی برای بانوان استان در سال جاری دیده شده که امیدواریم پس از تصویب در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با جدیت در مرحله اجرا قرار گیرند.

در ادامه این جلسه مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و اداره بهزیستی استان به ارائه گزارش برنامه ها و عملکردهای خود در خصوص تحکیم بنیان خانواده و توانمندسازی و ارتقای سلامت بانوان استان پرداختند.