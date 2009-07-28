به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فرهنگی و گردشگری ستاد برگزاری دومین دوره بازی‎های همبستگی کشورهای اسلامی با لحاظ کردن تقویت انگیزه ورزشکاران شرکت‎کننده در این بازی‌ها تقدیر از اخلاق مدارترین شرکت‎کنندگان را در دستور کار قرار داده است.

بهترین‎های اخلاق دومین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در مراسم اختتامیه که 8 آبان ماه در سالن 12 هزارنفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‎شود، معرفی خواهند شد.

عبدالرضا ساور رئیس کمیته فرهنگی و گردشگری دومین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: معرفی ورزشکاران برتر به لحاظ فنی در حوزه اختیارات این کمیته نیست. اما معرفی و تقدیر از با اخلاق‎ترین‏های شرکت‎کننده در دو بخش بانوان و مردان مسابقات ایران را در برنامه قرار داده‎ایم.