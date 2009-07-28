به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فرهنگی و گردشگری ستاد برگزاری دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی با لحاظ کردن تقویت انگیزه ورزشکاران شرکتکننده در این بازیها تقدیر از اخلاق مدارترین شرکتکنندگان را در دستور کار قرار داده است.
بهترینهای اخلاق دومین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در مراسم اختتامیه که 8 آبان ماه در سالن 12 هزارنفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار میشود، معرفی خواهند شد.
عبدالرضا ساور رئیس کمیته فرهنگی و گردشگری دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: معرفی ورزشکاران برتر به لحاظ فنی در حوزه اختیارات این کمیته نیست. اما معرفی و تقدیر از با اخلاقترینهای شرکتکننده در دو بخش بانوان و مردان مسابقات ایران را در برنامه قرار دادهایم.
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