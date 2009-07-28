به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دومین جشنواره قابی برای جوانی صبح امروز با حضور امیرحسین آل اسحاق مدیر عامل خانه شهریاران جوان برگزار شد و وی در ابتدای نشست گفت: این جشنواره مانند سال گذشته با چند برنامه متنوع هفتم مردادماه ساعت 17 تا 20 با حضور مسئولین شهرداری تهران در تالار وحدت برپا خواهد شد.
وی درباره ملاکهای انتخاب جوانان برگزیده جشنواره افزود: ملاکهای عمومی این افراد عبارتند از سن حداقل 18 و حداکثر 29 سال و همچنین جوانان واجد شرایط باید دارای مدرک معتبر از مراجع ذیصلاح یا حائز مقام در یکی از جشنوارههای معتبر باشند. در هر حوزه سه نفر مشخص شدهاند که البته تعداد آقایان بیشتر است.
مدیر عامل خانه شهریاران جوان درباره دیگر برنامههای قابی برای جوانی گفت: نشستهای تخصصی از هشتم تا 11 مردادماه با حضور کارشناسان برگزار میشود که این نشستها عبارتند از اخلاق در خانواده با حضور حجتالاسلام دهلوی، طلاق در خانواده با حضور دکتر فردوسی، ادبیات عاشقانه با حضور مهدیه الهی قمشهای و هنر در جامعه امروز با حضور مختاباد.
آل اسحاق ادامه داد: 21 و 22 مردادماه برنامهای با حضور مشاوران جوان شهرداران کلانشهرها و جوانان علاقمند به منظور انتقال تجربه درباره استفاده از جوانان در مدیریت شهرها برگزار میشود. از دیگر برنامههای جشنواره میتوان به تقدیر از نخبگان دانشآموز اشاره کرد.
جشنواره قابی برای جوانی امسال برنامهای برای تقدیر از بزرگان هنر ندارد و آنها به عنوان هیئت تجلیل از جوانان در این مراسم شرکت میکنند. محمدهادی ایازی معاون اجتماعی شهردار تهران رئیس هیئت انتخاب و مسئولین شهرداری تهران اعضای هیئت بودند. این جشنواره فردا با حضور مسئولان صدا و سیما و شهرداری تهران برگزار میشود.
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