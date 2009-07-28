  1. دین و اندیشه
نخستین همایش "مساجد و آموزش قرآن" برگزار می‌شود

نخستین همایش "مساجد و آموزش قرآن کریم" از سوی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور چهارشنبه 7 مرداد برگزار می‌شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با حضور اساتید و قاریان منتخب طرح تلاوت نور و هدف تجلیل از فعالان حوزه آموزش قرآن در مساجد و همچنین بررسی و ساماندهی جلسات سنتی آموزش قرآن برگزار خواهد شد .

تلاوت نور، الگوی آموزش قرآن، ساختار جلسات، سطوح آموزش قرآن و استانداردهای جلسات مطلوب سنتی از عناوین کمیسیونهای تخصصی این همایش عنوان شده اند .

این همایش با مشارکت دبیرخانه ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور، مرکز هماهنگی توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی، شهرداری تهران، سازمان دارالقرآن الکریم و فرهنگسرای قرآن فردا چهارشنبه 7 مرداد از ساعت 15 تا 20 در محل سالن سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واقع در میدان بهارستان برگزار می شود .

