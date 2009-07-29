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۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۵۵

کتابخانه تخصصی مهدویت در اراک راه اندازی شد

کتابخانه تخصصی مهدویت در اراک راه اندازی شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرعامل بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج) استان مرکزی گفت: کتابخانه تخصصی مهدویت در اراک راه اندازی شد که با راه اندازی این کتابخانه زمینه بهره‌مندی روزانه 200 نفر از طلاب، دانشجویان، دانش‌آموزان و فعالان فرهنگی فراهم شده است.

حجت‌الاسلام سیدمحمد باقر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این کتابخانه تخصصی با بیش از سه هزار جلد کتاب با موضوع مهدویت آماده ارائه خدمات به عاشقان حضرت مهدی (عج) است.

وی با اشاره به اینکه این کتابخانه در جواره آستان مقدس امامزادگان عبدالله و آمنه خاتون شهر اراک قرار دارد، اظهار داشت: استفاده از کتابخانه تخصصی مهدویت برای عموم آزاد است و علاقمندان به مباحث مهدویت می توانند هر روز صبح و عصر از کتابهای موجود در این کتابخانه استفاده کنند.

حجت الاسلام حسینی خاطرنشان کرد:‌ بنیاد فرهنگی مهدی موعود (عج) در صدد تهیه کتابها و سی دی های تخصصی با محوریت و موضوع امام زمان (عج) برای تجهیز بیشتر کتابخانه تخصصی مهدویت است.

وی ادامه داد: در حال حاضر هزار و 400 عنوان کتاب در ارتباط با مهدویت در کشور تالیف شده است که 300 عنوان از این تعداد کتابهای مرجع تشکیل می ‌دهند.

کد مطلب 919805

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