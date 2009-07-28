شمار مبتلایان آنفلوانزای خوکی در ایران به 42 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت از هموطنانی که قصد انجام سفر حج را دارند خواست تا جایی که امکانپذیر است سفر خود را به تعویق بیندازند.

دکتر محمدمهدی گویا همچنین اعزام گروههای پرخطر شامل کودکان زیر 5 سال، سالمندان بالای 65 سال، مبتلایان به بیماریهای مزمن قلبی، ریوی و دریافت کنندگان داروهای سرکوبگر ایمنی را بر اساس تصمیمات اجلاس اضطراری قاهره ممنوع اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه آنفلوآنزای نوع A علاوه بر عمره گزاران در مسافران بازگشته از کشورهای سنگاپور، مالزی، تایلند و آمریکا هم دیده شده است، از هموطنان خواست در صورت امکان سفرهای غیر ضروری خود را به تاخیر بیندازند.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت، آمار مبتلایان به این بیماری در کشورمان را در حال حاضر 42 نفر اعلام کرد و گفت: رعایت نکات بهداشت فردی ازجمله استفاده از دستمال هنگام سرفه و عطسه ، شستن مداوم دست با آب و صابون به ویژه روبروسی کردن زائران با دیگران در پیشگیری از ابتلا به این بیماری موثر است.