محور کرمان - جیرفت از خیابانهای کم عرض راین می گذرد

امیر شریعت زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در طول چهار سال گذشته اقدامات متعدد عمرانی در خصوص احداث زیر ساختها به خصوص در زمینه راه در بخش راین صورت گرفته است که می توان به آسفالت راه روستای حسین آباد به سربیژن اشاره کرد که موجب شد شهر راین از بن بست خارج شده و در مسیر تردد شهرستانهای کرمان - جیرفت و بافت قرار گیرد.

وی گفت: هرچند که با احداث این مسیر بخش راین از اهمیت بیشتری برخوردار شد اما عبور این محور از خیابانهای کم عرض شهر راین که از بافت قدیمی برخوردار است موجب افزایش ترافیک و عبور ماشینهای سنگین از مرکز شهر راین شده است.

بخشدار راین گفت: به دلیل بافت قدیمی و قرار گرفتن کاربری های مختلف در اطراف این خیابان عملا امکان تعریض این خیابان نیز در کوتاه مدت وجود ندارد.

شریعت زاده عنوان کرد: در راستای حل این مشکل احداث کمربندی راین ضروری بوده که با مشکل تامین اعتبار مواجه است.

وی خاطرنشان کرد: محور راین به کرمان نیز به دلیل کم عرض بودن و قدمت این مسیر نیاز به بهسازی دارد که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.