آلبوم موسیقی شوخی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این آلبوم برداشتی تلفیقی از سازهای تار و پیانو محسوب می شود که تار آن را پیمان خازنی و پیانو را بابک بروجردی و شاهد علیزاده نواخته اند.

بنابراین گزارش این آلبوم از قطعات "شوخی"، "سراب"، "تارانتلا"، برگریزان"، "خاطرات یک روز پاییزی"، "وقتی بادبادک می رقصید" و "معمای آفینش" تشکیل شده است.

خازنی در بخشی از مقدمه روی جلد این آلبوم آورده است: تار، که ساز دلخستگان ایران زمین است اکنون نوای وجد آوری را تجربه می کند که شاید برای این مرحله کلمه نوآوری شایسته آن باشد، آن هم در کنار پیانو. نوآوری و خلاقیت هیچ گاه به منزله رویارویی با سنت و فرهنگ اصیل موسیقی نیست، بلکه هدف از آن تحکیم و تقویت ساختار موسیقی ایرانی است.