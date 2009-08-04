ورزش پایه ای در باشگاه مس فراموش شده است

رضا یوسفی رئیس کمیته فوتسال استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان گفت: نگاه مدیران مس در یک سال گذشته نسبت به ورزش بسیار تغییر کرده است، تعطیلی تنها مدرسه فوتبال حرفه ای کشور طی چند ماه اخیر عملا ثابت کرد که مدیران ورزشی مس به ورزش پایه اهمیت نمی دهند و همه چیز را در فوتبال خلاصه کرده اند.

سرمربی مدرسه فوتبال صنعت مس که به گفته مسئولان فدراسیون فوتبال یکی از مدارس حرفه ای و سطح بالای کشور بود با اشاره به اینکه این مدرسه در پنج رده سنی بازیکنان بزرگی در سطح کشور که از جمله افتخارات استان بودند تحویل داده است، گفت: در رده های مختلف ما دارای عنوانهای قهرمانی کشور بودیم، از جمله در رده جوانان در سال گذشته باکسب عنوان قهرمانی موفق به حضور در لیگ جوانان کشور شده و در طول شش سال فعالیت تاثیرگذار در استان، بازیکنان مختلفی به تیمهای ملی معرفی کرده ایم.

وی افزود: 150 بازیکن در رده های مختلف در این مدرسه تحت تعلیم بودند که 80 تا 90 درصد این بازیکنان می توانستند تیمهای رده های مختلف استان در رشته فوتسال و حتی فوتبال را تامین کنند.

وی یادآور شد: بودجه کل کار فعالیتهای این مدرسه در سال حدود 40 میلیون تومان بود که 60 درصد آن هزینه سالن و اندکی از آن نیز صرف حقوق مربی و لباس بچه ها می شد و در بازدید مسئولان تیمهای مختلف کشور که دارای تیمهای فوتسال بودند اظهار تمایل می کردند که نظیر این مدرسه را در استانهای خود داشته باشند.

تیمهای باشگاه مس فدای تیم فوتبال می شوند

یوسفی با گلایه از نگاه مدیران مس به تیمهای ورزش پایه ای گفت: این باشگاه اخیرا در تمام رده ها از تعداد تیمهای خود کاسته و هر روز یکی از تیمهای این باشگاه در خطر حذف قرار دارد و همه تیمهای فدای فوتبال مس می شوند.

رئیس کمیته فوتسال استان کرمان گفت: مدرسه ما یک سال حقوق پرسنل خود را دریافت نکرده و از بابت شرکت در مسابقات کشوری نیز سرپرست مدرسه بدهی زیادی دارد از سوی دیگر مدیریت باشگاه حتی یک بار نیز در مدرسه حاضر نشده که این مسئله می توانست برای بچه های حاضر در مدرسه روحیه ساز باشد.

تعطیلی مدرسه فوتبال مس به ورزش استان ضربه می زند

یوسفی همچنین ادامه داد: این در حالیست که امسال بدون دلیل نسبت به تعطیلی این مدرسه فعال و موثر بر فوتبال استان اقدام کردند و حتی به سرپرست مدرسه نیز دلیل این کار را نگفتند.

رئیس کمیته فوتسال استان خاطرنشان کرد: در این مدرسه بازیکنانی پرورش یافته اند که جزو بهترینهای فوتسال بودند و حتی برای کار بر روی چمن نیز خوب تربیت شده بودند.

وی افزود: این درحالیست که امسال تیم مس کرمان برای فقط پنج بازیکن خود 2.5 میلیارد تومان هزینه کرده است اما از یک مدرسه بزرگ با 150 بازیکن حرفه ای که تنها با 30 تا 40 میلیون اداره می شد، راحت چشم می پوشد و در ادامه آنطور که از مربیان تیمهای پایه ای شنیده ایم چند تیم پایه ای فوتبال مس نیز حذف شده اند و دوچرخه سواری مس و تکواندو نیز در مسیر انحلال قرار گرفته اند.

نباید تنها به نام آسیایی مس دل خوش کرد

رئیس کمیته فوتسال استان افزود: مخارج این تیمها با زحمت مجتمعهای مس در استان کرمان به دست می آید و بخشی از آن حق ورزش استان است سئوال ما از آقایان این است چرا وقتی که این مدرسه با نظرات کارشناسی و با کارنامه مشخص کار می کند آن را تعطیل می کنند.

وی لزوم رسیدگی هر چه سریعتر به وضعیت تیمهای مختلف را خواستار شد و گفت: چرا همه تیمها و افتخاراتمان را رها کردیم و تنها دلخوش به نام آسیایی مس هستیم مگر آسیایی شدن مس چقدر می تواند برای اوضاع ورزش ما در دراز مدت مفید باشد.

وی خواستار توجه بیشتر مسئولان باشگاه مس به سایر ورزشها به صورت جدی شد و عنوان کرد: نباید تنها به نام فعالیت در چند رشته اکتفا کنیم بلکه باید در تیمهای پایه ورزشهای مختلف سرمایه گذاری صورت گیرد تا در نهایت موجب ارتقا سطح ورزش استان شود.

رئیس کمیته فوتسال استان کرمان درحالی از نگاه مدیریت باشگاه مس به ورزش پایه ای انتقاد کرد که مدیر فنی تیم فوتبال پایه باشگاه مس نیز از سمت خود استعفا داده است.

رضا عبدالرشیدی نیز دلیل استعفای خود را عدم موافقت مدیریت تیم با برنامه های تیمهای پایه ذکر کرده است.