عدم شناخت کاربردی رسانه های جدید باعث نابودی سرمایه های فرهنگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد محمد زاده مقدم ظهر سه شنبه در نشست خبری نخستین جشنواره محتوای دیجیتالی افزود: مبنای اصلی طراحی نخستین جشنواره محتوای دیجیتالی رضوی، بهره گیری از بنای اندیشه اسلام مبتنی بر رویکرد قرآن و سیره معصومین (ع) با استفاده از تکنولوژی روز بود.

مدیر عامل موسسه خدمات مشاوره ای جوانان آستان قدس رضوی با اشاره به موضوع ترویج معارف اهل بیت به ویژه امام رضا(ع) متناسب با نیاز روز و سبک زندگی مبتنی بر زبان و زمان مخاطب به عنوان یکی از وظایف اصلی حوزه های فرهنگی آستان قدس رضوی در دوران معاصر گفت: پس از محتوا، قالب مهمترین اولویت در طراحی برنامه های جوان محوری همچون جشنواره محتوای دیجیتالی رضوی است که به مفهوم استفاده از روشهای مختلف عرضه محصول به همراه اثر بخشی و کیفیتی است که بتواند مخاطب را با خود همراه کند.

وی ادامه داد: سعی ما بر این است که نگاه مبنایی داشته باشیم و محتوایی متقن، عالمانه و مبتنی بر اسلام ارائه کنیم.

محمدزاده مقدم با تاکید بر نقش جشنواره محتوای دیجیتالی رضوی در کاربردی کردن رسانه نوین در حوزه دین و معارف اسلامی گفت: اگر ندانیم از رسانه های جدید چگونه باید بهره ببریم در حقیقت سرمایه های فرهنگی را نابود کرده ایم بنابراین باید ابتدا جایگاه یک برنامه فرهنگی را به درستی تعریف کرده و سپس اثر بخشی آن را بررسی کنیم تا نتیجه مطلوبی به دست آوریم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: عرصه فرهنگ، عرصه ای میان رشته ای و همه جانبه در ابعاد مختلفی همچون جامعه شناختی، روان شناختی دینی و ... است بنابراین باید باور کنیم که این عرصه، بسیار تخصصی است و هر قسمت از آن نیاز به متخصصان و کارشناسان ویژه ای دارد.

مراسم اختتامیه جشنواره محتوای دیجیتالی رضوی، 12 مردادماه جاری، همزمان با میلاد حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان، به شیوه ای نوین، در فضای مجازی و با استفاده از قابلیت های اینترنتی برگزار خواهد شد.