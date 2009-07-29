داد فرزند ناب انقلاب بود

محمدرضا شرفالدین به خبرنگار مهر گفت: مرحوم داد از فرزندان ناب انقلاب بود. این موضوع را خارج از فضا و نگاه سیاسی عنوان میکنم. من برای موضوعات سیاسی ارزش قائل نیستم و ساحت فرهنگ و هنر را به سیاست آلوده نمیکنم.
وی افزود: حتی زمانی که مرحوم داد به معاونت سینمایی وزارت ارشاد رفت و در این دستگاه اجرایی فعالیت خود را آغاز کرد شخصیت وی فرهنگی بود. زمان تدوین پروژه "فرزند صبح" بسیار با عشق و علاقه کار می کردند. گاهی در طول روز با مشکلات روبرو میشدم و گرفتاری داشتم، شبها دیر وقت سر تدوین می رفتم اما حتی 11 شب مرحوم داد کار را با دقت و وسواس همیشگی ادامه میداد.
شرف الدین در ادامه عنوان کرد: این دقت و نظم از تعهدات اخلاق حرفه ای او بود. مرحوم سیف الله داد به قرارهای خود بسیار حساس بود. زمان وعده های کاری خود را هرگز فراموش نمی کرد. روزی با او قرار داشتم و حدود 10 دقیقه دیر رسیدم، او به شدت اعتراض کرد و به من تذکر داد.
وی با اشاره به شخصیت وی، افزود: حساسیتهای او نشان از نظم و دقتی بود که یکی از ویژگیهای شخصیتی وی به شمار میرفت. ساختار شخصیتی مرحوم داد به گونهای بود که با قدرت بر سر اعتقاد و باورهایش می ایستاد. او امام خمینی (ره) را بسیار دوست داشت و در پروژه "فرزند صبح" با لذت کار میکرد.
این تهیه کننده سینما در ادامه بیان کرد: او سر تدوین فیلم با آرامش تمام کار خود را انجام میداد. روحیه لطیفی داشت و فضای اطرافش به ما آرامش میداد. منش و سلوک داد بینظیر بود و سینمای ایران همیشه این خاطرههای ارزشمند را حفظ میکند.
شرفالدین با ذکر خاطرهای درباره وی، افزود: من برای جشنوارهای در آبادان با علیاکبر ثقفی و مرحوم داد هم اتاق بودم. صحبت کردن، نگاه کردن، به جا آوردن مناسک عبادی و دیگر ویژگیهای شخصیتی وی نشان میداد که به استقبال مرگ میرود. البته این صحبتها را باید خانواده وی که به او نزدیکترهستند، عنوان کنند.
وی ادامه داد: هرگز اولین ملاقتم را با وی در سال 65 فراموش نمیکنم. در آن سال مدیر جلوههای ویژه پروژه سینمایی "کانی مانگا" بودم. با دعوت ایشان در این فیلم کار میکردم با اینکه گروه به دلیل شناخت کمی که از من داشتند نمیخواستند با آنها همکاری کنم، اما ایشان اصرار داشتند که من این کار را انجام دهم. هیچ وقت شرایطی پیش نیامد تا از وی سوال کنم چرا این کار را کردند.
مدیر انجمن انقلاب و دفاع مقدس در ادامه تاکید کرد: مرحوم سیف الله داد یک مدیر با شخصیت بود. چیزی که در جامعه هنری، سیاسی و اجتماعی ما کمتر دیده میشود. روح بزرگی داشت. با دیدن آدمهایی که در جامعه امروز مانند قارچ بیرون آمدهاند، از رفتن چنین مدیری واقعا افسوس میخورم.
شرفالدین با اشاره ساخت فیلم "بازمانده" گفت: "بازمانده" اگر در پیشگاه خداوند قبول شود، برای او بس است. البته فیلم "کانی مانگا" گوشه ای از نگاه حماسی او بود که در زمان تهییج و تبلیغ برای دفاع از میهن ساخته شد. این آثارهرگز فراموش نمی شود. خدا وی را رحمت و روحش را با شهدا و اولیا خدا محشور کند.
