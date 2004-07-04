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۱۴ تیر ۱۳۸۳، ۱۵:۱۵

فردا در تاريخ

خبرگزاري"مهر" :فردا دوشنبه پانزدهم تيرسال1383هجري شمسي مقارن است باشانزدهم جمادي الاولي سال 1425هجري قمري و برابراست با پنجم جولاي سال2004 ميلادي .

در گذشت عماد الدوله ديلمي : 


درچنين روزي درسال 338هجري قمري عماد الدوله ديلمي ديده ازجهان فروبست. وي ازپايه گذاران سلسله آل بويه درايران به شمار مي رود .  نخستين فرد اين خاندان ابو شجاع بويه بن فنا خسرو نام دارد و نسب او به يزدگرد سوم مي رسد . بويه سه پسر داشت به نام هاي علي ، حسن و احمد كه بعد ها از سوي خليفه عباسي المستكفي بالله به ترتيب به عماد الدوله ، ركن الدوله و معز الدوله معروف شدند . آنان به تدريج اصفان ، ري و فارس را به تصرف خويش در آوردند و احمد در سال 326 ه ق خوزستان را نيز ضميمه سرزمين هاي خويش كرد.  احمد همچنين سرزمين هاي حكومتي خليفه عباسي وقت را به تدريج  از كف وي بيرون آورد . 

دومين دوره انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران :


دومين دوره انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران در چنين روزي در سال 1360 هجري شمسي  بر گزار شد و طي آن شهيد رجايي ، از مردان بزرگ انقلاب ، به رياست جمهوري ايران اسلامي برگزيده شد . شهيد رجايي در سال 1312 ه ش در قزوين متولد شد . او دوره ليسانس خود را در رشته رياضي به پايان برد و به استخدام وزارت آموزش و پرورش در آمد . شهيد رجايي در سال 1340 فعاليت هاي سياسي خود را آغاز كرد  و در همان زمان دستگير و روانه زندان شد . او پس از آزادي به همراه شهيد باهنر به سازماندهي هيات موتلفه پرداخت . شهيد رجايي به مدت چهار سال در زندانهاي انفرادي رژيم پهلوي به سر برد و پس از انقلاب اسلامي موفق به ايجاد انجمن اسلامي معلمان شد . او در سال 1358 ه .ش مسووليت وزارت آموزش و پرورش را به عهده گرفت و پس ازيك دوره نخست وزيري وپس ازعزل ابوالحسن بني صد ر، رياست جمهوري ايران اسلامي را به عهده گرفت  .

در گذشت آيه الله حاج سيد جواد خامنه اي :
عالم بزرگوار و از استادان بر جسته فقه و اصول ، آيه الله حاج سيد جواد خامنه اي در چنين روزي  در سال 1365 دار فاني را وداع گفت و به ديار حق شتافت  .   

  استقلال الجزاير از فرانسه :


الجزاير كشوري است در شمال آفريقا در ساحل در ياي مديترانه كه تاقلب صحراي بزرگ آفريقا گسترش يافته است . الجزاير مدت يك قرن تحت سيطره فرانسه بود و پس از مبارزه مداوم در سال 1962در چنين روزي به استقلال واقعي خود دست يافت . غالب مردم اين كشور از نژاد سفيد ند و به عربي و فرانسه صحبت مي كنند و اكثرا پيرو دين مبين اسلام اند . حكومت اين كشور جمهوري است . اين كشور در هشت  اكتبر 1962به عضويت سازمان ملل در آمد . 

استقلال ونزوئلا :
اين كشور در منطقه  استوايي شمال آمريكاي جنوبي بين درياي كارائيب و كشور برزيل قرار دارد  . نوع حكومت آن جمهوري فدرال است . اين كشور در چنين روزي در سال 1811 از اسپانيا مستقل شد و در تاريخ 15 نوامبر 1945 به عضويت سازمان ملل در آمد . پايتخت آن كاراكاس است و مردمش سفيد و سرخ و دورگه اند . بيشتر مردم اين كشور به زبان اسپانيولي صحبت مي كنند و دين غالب آنان مسيحيت كاتوليك است . 

استقلال كيپ ورد از پاراگوئه و روز ملي :
مجمع الجزايركيپ ورد در مغرب آفريقا، نزديك سنگال در اقيانوس اطلس قرار دارد . حكومت اين كشور جمهوري است . اين كشور در تاريخ  پنجم ژوييه 1975 از پرتغال مستقل شد و در هفدهم سپتامبر همان سال به عضويت سازمان مل در آمد  . پايتخت اين كشور پرايا نام دارد . نژاد مردم آن سياه و سفيد و زبان رسمي اين كشور پرتغالي است .  اكثر مردم اين كشور پيرو آيين مسيحيت  و بقيه مسلمان اند .   

كودتا در پاكستان  :


در چنين روزي در سال 1977 ميلادي  ژنرال ضياءالحق فرمانده ارتش پاكستان طي  كودتايي دولت ذوالفقار علي بوتو را 
سرنگون كرد . اين كودتا بدون خونريزي انجام شد و بوتو خود ناگزير به فرار از كشورش شد .  در سال 1999 ميلادي هم نظاميان  و در راس آن ارتشبد پرويز مشرف بر ضد دولت نواز شريف كودتاي نظامي كردند . پس از اين كودتا پرويز مشرف بر مسند قدرت قرارگفت . بسياري از كشور در بدو امر دولت كودتايي مشرف را مورد شناسايي قرار ندادند . مشرف در سال گذشته با برگزاري انتخابات ،  به حكومت كودتايي خود مشروعيت مردمي بخشيد . 

انحلال پارلمان :
در چنين روزي در سال 1959 ميلادي  احمد سوكارنو رئيس جمهور  اندونزي در يك اقدام انقلابي  مجلس شوراي ملي اين كشور را منحل اعلام كرد .

کد مطلب 92001

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