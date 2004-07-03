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۱۳ تیر ۱۳۸۳، ۱۸:۵۰

در خطبه هاي نماز جمعه بيت المقدس عنوان شد :

طرح شوم اسراييل براي احداث شهركهاي بزرگ در جنوب قدس

مفتي بيت المقدس گفت:اسراييل درحال برنامه ريزي براي احداث شهركهاي بزرگ در روستاي الولجه درجنوب بيت المقدس است تا 55 هزار شهرك نشين صهيونيست را به اين منطقه برگرداند.

به گزارش خبرگزاري  مهر به نقل  ازسايت اينترنتي "محيط" شيخ عكرمه صبري مفتي بيت المقدس درخطبه هاي نمازجمعه درمسجد الاقصي با اعلام اين مطلب افزود: اسراييل هزاران متر ازاراضي روستاي " الولجه " فلسطينيها را مصادره كرده است تا شهركهاي بزرگ  بسازد و آن را با شهرك كفارعتصيون درنزديكي بيت لحم مرتبط سازد.

وي به صهيونيستها درمورد طرح احداث ديوارحائل درنزديك قدس وگسترش شهرك سازي درقدس شريف هشدار داد وياد آورشد: مقامات نيروهاي اشغالگرپيشتربا احداث ديوارتلاش كردند شهر مقدس را با ايجاد 11 دربراي كنترل رفت و آمد فلسطينيها به زنداني بزرگ تبديل كنند.

مفتي بيت المقدس با بيان اين كه روزي نيست كه نيروهاي اشغالگر دست به تخريب منازل و باغهاي  كشاورزي  وترورها و احداث شهركهاي نزنند افزود: اين گونه اقدامات روزه مره  نيروهاي اسراييلي عليه فلسطيني ها است .

 

کد مطلب 92004

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