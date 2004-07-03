طرح شوم اسراييل براي احداث شهركهاي بزرگ در جنوب قدس

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازسايت اينترنتي "محيط" شيخ عكرمه صبري مفتي بيت المقدس درخطبه هاي نمازجمعه درمسجد الاقصي با اعلام اين مطلب افزود: اسراييل هزاران متر ازاراضي روستاي " الولجه " فلسطينيها را مصادره كرده است تا شهركهاي بزرگ بسازد و آن را با شهرك كفارعتصيون درنزديكي بيت لحم مرتبط سازد.

وي به صهيونيستها درمورد طرح احداث ديوارحائل درنزديك قدس وگسترش شهرك سازي درقدس شريف هشدار داد وياد آورشد: مقامات نيروهاي اشغالگرپيشتربا احداث ديوارتلاش كردند شهر مقدس را با ايجاد 11 دربراي كنترل رفت و آمد فلسطينيها به زنداني بزرگ تبديل كنند.



مفتي بيت المقدس با بيان اين كه روزي نيست كه نيروهاي اشغالگر دست به تخريب منازل و باغهاي كشاورزي وترورها و احداث شهركهاي نزنند افزود: اين گونه اقدامات روزه مره نيروهاي اسراييلي عليه فلسطيني ها است .