نبود قانونی جامع برای ثبت اختراع در کشور/ قوانین فعلی باید اصلاح شوند

فرهاد تجری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه در زمینه ثبت اختراع قوانین جامعی نداریم گفت: در این زمینه باید قوانین جامعی که تضمین کننده حقوق مخترعان باشد و مانع اعمال سلیقه و دخل و تصرف در طرحها باشد تدوین شود.

وی ایجاد نهاد ویژه برای ثبت اختراعات را پیشنهاد کرد و افزود: در کنار وضع قوانین لازم است سازمانها و یا ارگانهایی برای انجام کارهای کارشناسی، تحقیقاتی و علمی ایجاد شوند. این ارگانها می توانند فرایند ثبت اختراعات را به صورت علمی دنبال کنند ضمن آنکه می توانند مانع سوء استفاده و انحراف در زمینه ثبت اختراع شوند. همچنین این نهادها می توانند از ثبت طرحهای تحقیقاتی کم اهمیت و غیرعلمی جلوگیری کنند.

ساماندهی محاکم تخصصی

نماینده قصر شیرین با اشاره به محاکم قضایی تخصصی در حوزه ثبت اختراع خاطرنشان کرد: در حال حاضر اقداماتی در زمینه ایجاد محاکم تخصصی در تهران انجام شده و شعبی برای رسیدگی به پرونده هایی در حوزه های علمی ایجاد شده است.

وی با تاکید بر اینکه این شعب باید ساماندهی شود، اضافه کرد: در عین حال راه اندازی واحدهای خاص رسیدگی به امور ثبت اختراعات امکانپذیر نیست.

بهینه شدن قوانین در حوزه ثبت اختراع

نایب رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس با اشاره به قوانین موجود در زمینه ثبت اختراعات گفت: در حال حاضر قوانینی در این زمینه وضع شده است که برای احقاق حقوق مخترعان لازم است اصلاحاتی در آن ایجاد شود.