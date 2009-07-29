کوروش پرند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از نکات بسیار مهم در انتخاب رشته کنکور سراسری آگاهی از نحوه توزیع یا تخصیص ظرفیت هر یک از رشته های تحصیلی دانشگاهها به داوطلبان سهمیه های مختلف است.

وی افزود: آزمون سراسری دارای سهمیه های مختلف 1، 2 و 3، سهمیه رزمندگان جانبازان، آزادگان و فرزندان شاهد است که پذیرش بر اساس آنها انجام می شود.

سرپرست مرکز مطالعات سازمان سنجش نحوه توزیع ظرفیت میان داوطلبان هر یک از سهمیه ها را توضیح داد و گفت: با توجه به قانون 40 درصد ظرفیت رشته های مختلف تحصیلی به داوطلبان سهمیه رزمندگان اختصاص دارد و 60 درصد بقیه به داوطلبان سهمیه مناطق و نهادهای مختلف اختصاص می یابد.

80 درصد ظرفیت به داوطلبان بومی تعلق می گیرد

وی اظهار داشت: با توجه به رشته های بومی استانی، ناحیه ای و قطبی حدود 80 درصد ظرفیت به داوطلبان بومی همان استان، ناحیه یا قطب با توجه به نوع گزینش تعلق می گیرد بنابراین حدود 80 درصد ظرفیت مربوط به داوطلبان سهمیه ای مناطق و نهادها است که محل اقامت آنها در همان استانها، قطب یا ناحیه باشند.

پرند با بیان اینکه باقیمانده ظرفیت گزینش به صورت آزاد صورت می گیرد به مهر گفت: برای رشته های مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسی معماری، مهندسی صنایع در گروه آزمایشی علوم ریاضی، برای رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی در گروه آزمایشی علوم تجربی و برای رشته های حقوق، روانشناسی و حسابداری در علوم انسانی پذیرش بومی پس از کسر سهمیه 40 درصد رزمندگان به صورت 60 درصد گزینش بومی و 40 درصد آزاد صورت می گیرد.

وی افزود: در صورت عدم تکمیل ظرفیت 40 درصد رزمندگان، باقیمانده ظرفیت به صورت 50 درصدی گزینش بومی و آزاد به داوطلبان اختصاص می یابد.

سرپرست مرکزمطالعات سازمان سنجش گفت: داوطلبان سهمیه شاهد در تطبیق ظرفیت هر کد رشته محل علاوه بر ظرفیت مندرج در دفترچه گزینش می شوند.

فرمول پذیرش را با توجه به سهمیه ها

وی با ذکر مثالی چگونگی پذیرش را با توجه به سهمیه ها توضیح داد و به مهر گفت: به عنوان مثال رشته زیست دریا دوره روزانه دانشگاه گلستان ظرفیتی برابر 25 نفر دارد زیست دریا رشته بومی قطبی است دانشگاه گلستان نیز در قطب 1 واقع شده است و این رشته جزء رشته های پرطرفدار نیز محسوب نمی شود.

پرند با تشریح پذیرش در این رشته گفت: در ابتدا پذیرش رزمندگان که 40 درصد را شامل می شوند، محاسبه می شود 40 صدم در 25 ضرب می شود و در نتیجه 10 نفر از تعداد کل ظرفیت این رشته که دارای سهیمه رزمندگان هستند باید وارد این رشته شوند.

وی اظهار داشت: برای محاسبه 60 درصد باقیمانده نیز باید 60 صدم را در 25 ضرب کنیم که در نتیجه عدد 15 به دست می آید و این تعداد جزء نفرات پذیرش شده غیر رزمنده در این رشته هستند.

سرپرست مرکزمطالعات سازمان سنجش به مهر گفت: با توجه به اینکه پنج درصد از این سهمیه نیز به شاهد اختصاص دارد یک نفر نیز با سهمیه شاهد در این رشته پذیرش می شود.

وی افزود: از آنجا که این رشته قطبی است و جز رشته های پرطرفدار نیز به شمار نمی آید از 15 نفر ظرفیت غیر رزمنده 80 درصد برابر 12 نفر به داوطلبانی که استان محل اقامت آنها یکی از استانهای واقع در قطب یک ( تهران، قزوین، زنجان، سمنان، گلستان، گیلان، مازندران و مرکزی) است، اختصاص دارد و 20 درصد باقیمانده یعنی سه نفر به پذیرش آزاد اختصاص می یابد.

پرند گفت: در این رشته در نهایت 27 نفر پذیرش می شوند. دو نفر اضافه گزینش شده نیز به دلیل گرد کردن اعداد به سمت بالا و ظرفیت اضافه شاهد است.

وی گفت: همیشه در هر رشته یک تا دو نفر اضافه بر ظرفیت اعلام شده پذیرش می شوند.

نتایج اولیه کنکور سراسری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به گفته مسئولان سازمان سنجش 10 مرداد ماه اعلام می شود.