به گزارش خبرنگار مهر، رضا سعید در نشست خبری صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد گفت: هیئت وزیران در سال 84 مصوبه ای را تصویب کرده بود که بر اساس آن شهریه دانشجویان معلول از محل مازاد درآمد نفتی کشور به سازمان بهزیستی کشور داده شود و سازمان بهزیستی هم این بودجه را به دانشگاهها پرداخت کند که این مصوبه به تمام واحدها ابلاغ شد.

وی ادامه داد: 8500 دانشجوی معلول شامل این قانون می شوند که تا پایان سال تحصیلی87-86 که دریافت شهریه به شکل متمرکز بود صد در صد شهریه از آنها دریافت و به واحدها پرداخت شده است اما مجددا از سال تحصیلی 88-87 سازمان بهزیستی اعلام کرد که پرداخت شهریه به شکل غیرمتمرکز است و هر استان باید به شکل جداگانه شهریه این دانشجویان را پرداخت کند.

رئیس صندوق مرکزی صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد افزود: زمانی که این امر اعلام شد ما بخشنامه ای را به واحدها ابلاغ کردیم که براساس آن دانشگاهها موظف شدند که از این دانشجویان معلول بدون دریافت شهریه ثبت نام کنند که متاسفانه سازمان بهزیستی تا به حال کوتاهی کرده است و شهریه خیلی از دانشجویان را پرداخت نکرده و برای آن تعداد هم که پرداخت کرده درصد تعیین کرده است.

وی افزود: به هر حال ما نمی توانیم به دلیل کوتاهی بهزیستی استانها منابع خود را راکد بگذاریم. به همین دلیل از ترم مهر ماه دانشجویان معلول را بدون پرداخت شهریه ثبت نام نمی کنیم.

رضا سعید ادامه داد: صندوق رفاه از آغاز فعالیت از سال 75 تا به حال جمعا به دو میلیون و 989 هزار دانشجو به مبلغ 6 هزار و 480 میلیارد ریال وام پرداخت کرده است.