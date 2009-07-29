"حقوق بشر و امپراتوری" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مساله جنگ، خشونت، منازعات قومی و مذهبی و شکنجه مسایل اصلی اوایل قرن بیست و یکم به حساب می‌آیند که صاحبنظران و اندیشمندان نمی‌توانند فارغ از آنها باشند.

آیا تئوری و فلسفه می‌تواند به فهم روح حاکم بر جهان و شناخت سیاست بین‌الملل کمک کند؟ مطالعات زیست‌محیطی در حالی که برخی قدرتها از امضای موافقتنامه‌های زیست محیطی از جمله کیوتو پرهیز می‌کنند چه سودمندی‌ای دارد؟

اینها سوالاتی هستند که نظام آکادمیک و دانشگاهی و محققان را درگیر خود کرده و می‌کند.

کتاب به طور کلی به دو بخش اصلی و 12 فصل تقسیم می‌شود. کتاب علاوه بر مقدمه و نمایه دارای کتابشناسی است.

"پارادوکسهای حقوق بشر"، "آیا حقوق بشر پایان یافته است؟"، "هویت، آرزو و حق"، "چهره‌های گوناگون و متعدد بشردوستی"، "سیاست حقوق بشر" از موضوعاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.

"امپراتوری یا جهان وطن‌گرایی"، "جهان وطن‌گرایی کهن، مدرن و پست مدرن"، "حقوق بشر: ارزشها در جهان فاقد ارزش؟" "دوران شکوه مختصر و کشمکش طولانی حقوق بشر"، "جنگ، خشونت و قانون"، "حاکمیت جهان وطنانه و الهیاتی" موضوعات دیگری هستند که در کتاب به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

نویسنده پیشنهاد می‌کند که این مسایل و موضوعات باید با تشریک مساعی صاحبنظران و اندیشمندان حوزه‌های مختلف علوم مورد بررسی قرار گیرد تا بر این اساس بتوان راهکارهای عملی ارائه داد.

به نظر نویسنده مسایل تروریسم، بحران زیست محیطی و حقوق بشر به گونه‌ای هستند که نیازمند به کار گرفتن تمام ظرفیتهای علمی و آکادمیک و انجام مطالعات میان رشته‌ای را طلب می‌کند.