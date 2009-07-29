بررسی عملکرد اخیر احمدی نژاد در جلسه جامعه روحانیت مبارز

حجت‌الاسلام سیدرضا اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، عملکرد احمدی نژاد را از تاریخی که دستور رهبری مبنی بر برکناری مشایی به وی ابلاغ شد تا کنون دارای سه محور مخدوش خواند و اظهارداشت: یکی از این محورها تعلل احمدی نژاد در برکناری اسفندیار رحیم مشایی است به گونه ای که در تاریخ 27/04/88 حکم رهبری به احمدی نژاد ابلاغ می شود که رئیس جمهور ترتیب اثر نمی دهد تا اینکه این مسئله در تاریخ 02/05/ 88 رسانه ای می شود و بالاخره اسفندیار رحیم مشایی خود شخصا استعفا می کند که بعد از آن احمدی نژاد نامه ای با استناد به اصل 157 قانون اساسی و پیوست استعفا نامه مشائی را به رهبری می فرستد.

وی در توضیح محور دوم ، با اظهار تاسف از اینکه رئیس جمهور مجددا اسفندیار رحیم مشائی را بعد از نهی رهبری از بکارگیری نامبرده ، به عنوان مشاور و رئیس دفتر ریاست جمهوری برگزید گفت: در حقیقت پست جدید مشائی جایگاه وی را در دولت محکمتر کرد چرا که مشاور رئیس جمهور در همه کارها مداخله و اظهار نظر خواهد کرد.

عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز در بیان سومین محور با اشاره به جمله احمدی نژاد درباره مشایی که مخالفان وی را نادان نسبت به شخصیت وی توصیف کرده بود، یادآور شد: در مجموع عملکرد احمدی نژاد در مسائل فوق با ولایتمداری سازگاری ندارد.

اکرمی اعلام کرد : موضوع عملکرد محمود احمدی نژاد در جلسه روز سه شنبه آتی جامعه روحانیت مبارز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.