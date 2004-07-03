يك مقام عربستان: آمريكا بايد در سياست خاور ميانه اي خود تجديد نظر كند.

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روزنامه اسرائيلي هاآرتض شاهزاده الوليد بن طلال برادر زاده پادشاه عربستان به هفته نامه آلماني اشپيگل گفت كه اكثريت اعراب و سعوديها به اين نتيجه رسيده اند كه سياست آمريكا كاملاً به نفع اسرائيل است و در آن توجه كمتري به فلسطين مي شود .

وي گفته است كه آمريكا مي توانست اسرائيل را به سوي يك راه حل مسالمت آميز سوق دهد و با اين اقدام يكي از مهمترين علل تروريسم را از ميان بر دارد .