يك مقام عربستان: آمريكا بايد در سياست خاور ميانه اي خود تجديد نظر كند.

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روزنامه اسرائيلي هاآرتض شاهزاده الوليد بن طلال برادر زاده پادشاه عربستان به هفته نامه آلماني اشپيگل گفت كه اكثريت اعراب و سعوديها به اين نتيجه رسيده اند كه سياست آمريكا كاملاً به نفع اسرائيل است و در آن توجه كمتري به فلسطين مي شود.
وي گفته است كه آمريكا مي توانست اسرائيل را به سوي يك راه حل مسالمت آميز سوق دهد و با اين اقدام يكي از مهمترين علل تروريسم را از ميان بر دارد.
گفتني است اين اظهارات در حالي ابراز مي گردد كه عربستان چندي است كانون حملات تروريستي به اماكن مختلف بويژه منابع نفتي گرديده وبدليل عدم آمادگي نيروهاي امنيتي اين كشوربراي مقابله با اين تهديدات، سعوديها با درخواست از آمريكا در تلاشند اين معضل بزرگ جامعه خود در شرايط فعلي را بگونه اي سامان د هند.از سوي ديگرعلاوه بر مشكلات مذكور وجود اختلاف نظرها ووجود كانونهاي مختلف انديشه ونظر، اين كشور را به مركز رشد انديشه هاي سلفي وتند رويانه تبديل كرده است كه اين موضوع نيز به يكي از دلمشغولي هاي حاكمان فعلي مبدل گشته است.
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