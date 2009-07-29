نابوکو بدون ایران ضمانت اجرایی ندارد/مشارکت چین در توسعه میدان آزادگان

غلامحسین نوذری در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با عدم حضور ایران در طرح ساخت خط لوله گاز نابوکو، گفت: این خط لوله انتقال گاز بدون حضور ایران از قابلیت اجرایی برخوردار نخواهد بود.

وی با اشاره به وجود ذخایر عظیم گاز طبیعی در ایران و برنامه های کلان وزارت نفت برای افزایش تولید گاز تا پایان برنامه پنجم توسعه، تصریح کرد: در حال حاضر منابع قابل اطمینانی برای تامین گاز خط لوله نابوکو وجود ندارد.

پیش بینی می شود میزان تولید گاز طبیعی کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه به یک میلیارد و یکصد میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد.

چینی ها به میدان نفتی آزادگان می آیند

این مقام مسئول در دولت در خصوص آخرین وضعیت طرح توسعه میدان نفتی آزادگان توضیح داد: در حال حاضر مذاکرات با یک شرکت چینی برای مشارکت در طرح توسعه این میدان در حال انجام است.

پیش از این برخی مسئولان شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده بودند که مذاکره با یک شرکت چینی(احتمالا ساینوپک) برای واگذاری بخشی از سهم نیکو در میدان نفتی آزادگان در حال انجام است.

معرفی 12 بلوک اکتشافی به ونزوئلایی ها

وزیر نفت در ادامه با مطلوب ارزیابی کردن سطح همکاری های نفتی ایران و ونزوئلا، بیان کرد: در طی ماه های گذشته با برگزاری نشست های مشترک، راه های توسعه این روابط و افزایش سطح همکاری های 2 کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به واگذاری قرارداد 4 بلوک اکتشاف و توسعه به شرکت های خارجی، اظهار داشت: اخیرا 12 بلوک اکتشاف و توسعه ای خود را به طرف ونزوئلایی معرفی کرده ایم، که قرار است پس از بررسی این بلوکها توسط طرف ونزوئلایی، تصمیم نهایی برای سرمایه گذاری در بلوکهای مورد نظر خود را اعلام کنند.

هند به خط لوله صلح می پیوندد

به گزارش مهر، نوذری همچنین در مورد انتشار برخی اخبار مبنی بر پیوستن کشور هندوستان به مذاکرات خط لوله صلح، گفت: هندی ها با توجه به نیازهای آتی خود در نهایت به این خط لوله گازی می پیوندند.

وی در مورد حضور شرکت گازپروم روسیه در این طرح توضیح داد: قرار است شرکت روسی در بخش ساخت و اجرای خط لوله انتقال گاز مشارکت داشته باشند.