افزایش 31 درصدی خرید گندم در استان کردستان

جمال صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: خرید تضمینی گندم از کشاورزان کردستان در سال جاری در مقایسه با سال گذشته بیش از 31 درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: از ابتدای آغاز طرح خرید گندم از کشاورزان کردستانی تا کنون میزان 261 هزار تن خریداری شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 31 درصد افزایش نشان می دهد.

مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کردستان بیان داشت: در راستای رفاه حال کشاورزان کردستانی کلیه مراکز خرید گندم از ساعت 8 صبح تا 24 شب آماده تحویل گرفتن محصول بوده و وجه مورد نظر نیز در کمتر از گذشت 48 ساعت از تحویل گندم به حساب افراد در بانک ملت واریز می شود.

صالحی خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت مناسب بارندگی در سال جاری در استان کردستان پیش بینی می شود که بیش از 600 هزار تن گندم از کشاورزان این استان خریداری شود.

وی یادآور شد: در راستای خرید تضمینی گندم از کشاورزان 14 مرکز مستقیم خرید در شهرستانهای مختلف استان کردستان از 20 تیر ماه فعالیت خود را آغاز کرده اند .

مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کردستان افزود: علاوه بر این 14 مرکز که به صورت مستقیم تحت نظارت شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کردستان فعالیت می کنند، تعداد 62 مرکز غیرمستقیم و با همکاری سازمان تعاون روستایی استان کردستان راه اندازی و فعالیت خود را نیز آغاز کرده اند

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