کاستی های سامانه توزیع نیمی از آب کشاورزی گیلان را هدر می دهد

اردشیر روحی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: سنتی بودن نهرها، آشنایی کم کشاورزان با سامانه های نوین آبیاری، کشت سنتی محصولات کشاورزی از مهمترین دلایل مصرف نادرست آب زراعی در استان است.

وی عنوان کرد: در مناطق زیر شبکه سد سپیدرود بین 55 تا 60 درصد و در مناطق خارج از شبکه و سنتی حدود 67 درصد آب از دست رس خارج می شود.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان بیان داشت: اجرای 40 درصد باقیمانده شبکه آبیاری تحت پوشش سد سپیدرود، اصلاح و مرمت شبکه های آبیاری، احیای شبکه های فرعی، مکانیزه کردن کلیه عملیات زراعی در مراحل کاشت، داشت و برداشت با مشارکت و همکاری کشاورزان تاثیر بسیاری در جلوگیری هدر روی آب دارند.

وی ادامه داد: اجرای آبیاری تناوبی که در راستای مدیریت آبیاری و همزمانی کشت در مزارعی که از یک کانال آبیاری می شوند، شخم در عمق 15 سانتیمتر، پوشش دارکردن کرتها، لایروبی نهرهای داخل مزارع، کشت محصول با توجه به نوع و جنس خاک از دیگر عوامل کاهنده آب زراعی است.