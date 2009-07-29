حداقل 10میلیون ایرانی تا دو سال آینده به آنفلوانزای A مبتلا می شوند

دکتر حسینعلی شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر به جلسه روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تنی چند از مدیران وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: متاسفانه ما از توضیحات دوستان وزارت بهداشت قانع نشدیم و به شدت نگران شیوع این بیماری و عواقب ناگوار آن هستیم که سلامت مردم را تهدید می کند.

آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت حاکی از ابتلای 42 نفر به آنفلوانزای نوع A در کشورمان است.

شهریاری با اشاره به سفرهای زیارتی که موجب افزایش بیماری در کشور شده است، افزود: پیش بینی می شود ظرف دو تا سه سال آینده حداقل 10 میلیون نفر در کشورمان به آنفلوانزای نوع A مبتلا شوند که این موضوع نگران کننده است.

در خوشبینانه ترین حالت از هر 200 نفر مبتلا به آنفلوانزای نوع A که شناسایی نشوند، یک نفر فوت می کند

شهریاری نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در خوشبینانه ترین حالت از هر 200 نفر مبتلا که شناسایی نشوند یک نفر فوت می کند و این موضوع با توجه به اینکه در مناطق دور افتاده مردم به مراکز درمانی دسترسی ندارند می تواند با شدت بیشتری رخ دهد.

شهریاری همچنین به شباهت علائم این بیماری با آنفلوانزای فصلی اشاره کرد و گفت: چون علائم آنفلوانزای نوع A شبیه آنفلوانزای معمولی است، ممکن فرد به پزشک مراجعه نکند و یا اینکه زمانی مراجعه کند که بیماری در مرحله خطرناک قرار دارد.

نماینده مردم زاهدان در مجلس با تاکید بر اینکه به شدت نگران مرگ و میر بالای ناشی از شیوع این بیماری در کشور هستیم، افزود: شائبه ای که وجود دارد و در توضیحات دوستان وزارت بهداشت به آن اشاره شد اینکه سازمان حج و زیارت نباید با تهدید به جریمه زائران، مردم را مجبور به انجام سفر حج کند.

شهریاری با عنوان این مطلب که مسائل سیاسی در این بحث وارد شده است تاکید کرد: برآوردها نشان می دهد درمان هر نفر که به نوع شدید این بیماری مبتلا شود، حداقل 30 دلار هزینه دارد که با این احتساب صدها میلیون دلار صرف درمان کسانی خواهد شد که طی این دو سه سال به این ویروس مبتلا می شوند.

سرعت انتشار این بیماری دو تا سه برابر آنفلوانزای معمولی است. که با توجه به سفر زائران به خانه خدا و بروز سرفه های مزمن در اغلب آنان پس از بازگشت از سفر، مطمئنا آمار مبتلایان بیشتر خواهد شد

شهریاری

رعایت نکات بهداشت فردی ازجمله استفاده از دستمال هنگام سرفه و عطسه ، شستن مداوم دست با آب و صابون به ویژه روبروسی کردن زائران با دیگران در پیشگیری از ابتلا به این بیماری موثر است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از جلسه بعدی این کمیسیون با مسئولان وزارت بهداشت در روز یکشنبه آینده خبر داد و گفت: سرعت انتشار این بیماری دو تا سه برابر آنفلوانزای معمولی است. که با توجه به سفر زائران به خانه خدا و بروز سرفه های مزمن در اغلب زائران پس از بازگشت از این سفر، مطمئنا آمار مبتلایان بیشتر خواهد شد.

وزارت بهداشت اعلام کرده است به منظور پیشگیری از گسترش این بیماری به هموطنان به ویژه کسانی که از سفر حج عمره به کشور بازگشته اند، توصیه می کنیم از دست دادن و روبوسی با افراد خودداری کنند. همچنین، استفاده از دستمال هنگام عطسه و شستن دستها پس از تماس با اشیاء فرد مبتلا ضروری است چرا که ویروس این بیماری تا 2 ساعت بر روی اشیاء زنده باقی می ماند.

شهریاری با اشاره به لغو سفر ورزشکاران ایرانی به شرق آسیا برای شرکت در مسابقات، افزود: این موضوع قانع کننده نیست که ورزشکاران تنومند و سالم از سفر منع شوند اما زائرانی که سالمند و ضعیف هستند هیچ مشکلی در اعزام به حج ندارند..

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید مجدد بر نگرانی از سلامت جامعه اظهارداشت: در صورتی که مسئولان وزارت بهداشت نسبت به خطرات این بیماری شفاف سازی کنند، آن وقت افراد با آگاهی کامل نسبت به انجام سفر اقدام خواهند کرد.