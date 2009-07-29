سئوال مجلس از آموزش و پرورش درباره دبیرستان مروی

علی عباسپور تهرانی فرد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: به محض اینکه از جریان واگذاری دبیرستان مروی به حوزه علمیه از طریق رسانه ها با خبر شدم، از مسئولان آموزش و پرورش خواستیم که علت این واگذاری را توضیح دهند.

مدرسه مروی 70 سال قدمت دارد و اساتید و شخصیتهای بزرگ و مهمی همچون دکتر کاظم معتمد نژاد، دکتر الهی قمشه ای و شهیدان فکوری، فیاض بخش، مهدی عراقی و.... در این مدرسه درس خوانده اند. سال گذشته آموزش و پرورش شهر تهران این دبیرستان، مدرسه البرز و دارالفنون را مدرسه ماندگار اعلام کرد.

نماینده مردم تهران و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قطعا این موضوع را رسیدگی خواهد کرد.

پیش از این نیز رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرده بود: " علی الاصول مدارس ماندگاری همچون مروی و دارالفنون باید حفظ شوند و من قطعا این موضوع را از طریق مجلس پیگیری خواهم کرد. "

پیش از این قائم مقام آموزش و پرورش شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از فروش 12 میلیارد ریالی ساختمان این مدرسه توسط آموزش و پرورش به حوزه علمیه مروی خبر داده بود.