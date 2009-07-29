تنش های سیاسی بین کلمبیا و ونزوئلا افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در همین رابطه در اعتراض به اتهامات کلمبیا مبنی بر کمک نظامی کاراکاس به شورشیان چپگرای فارک، ونزوئلا سفیر خود را از کلمبیا فراخواند.



مقامات بوگوتا روز دوشنبه اعلام کردند، کاراکاس سلاح سبک ضد تانک "AT4" ساخت سوئد را در اختیار "نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا" موسوم به فارک قرار داده است.

هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا ، دیروز (سه شنبه) در واکنش به این اتهامات آن را گستاخی جدید از سوی دولت کلمبیا توصیف کرد و دستور داد تا سفیر این کشور بوگوتا را ترک کند.

رئیس جمهور ونزوئلا در ادامه دولت "الوارو اوریبه" ، همتای کلمبیایی خود را به عملکرد "غیرمسئولانه" متهم کرد و گفت که کلمبیا هیچ مدرکی دال بر این که کاراکاس به شورشیان فارک تسلیحات داده در اختیار ندارد.

چاوز در عین حال در ادامه هشدار داد که در صورت تکرار چنین اتهاماتی از سوی کلمبیا، کاراکاس تمامی تماسهای دیپلماتیک خود را با این کشور قطع خواهد کرد.

در همین رابطه روز گذشته "ینس اریکسون" مشاور دولت سوئد در پیوند با این موضوع در جمع خبرنگاران گفت: ما از مقام های ونزوئلا خواسته ایم تا اطلاعاتی را درباره نحوه رسیدن این تسلیحات به دست گروههای چپگرای فارک به ما بدهد.