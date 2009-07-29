ادعای تعجب آور نتانیاهو درباره حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، "بنیامین نتانیاهو" که در مراسم فارغ التحصیلی دانش آموختگان دانشکده امنیت داخلی در بیت المقدس سخن می گفت در ادامه افزود : فلسطینیان ساکنان غزه خواستار تغییر دولت حماس و همچنین برخورداری از موفقیت های بیشتر هستند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه افزود : اگر مردم غزه قدرت تغییر دادن دولت را داشتند مطمئنا حماس را سرنگون می کردند.

نتانیاهو با تاکید بر اینکه در صورت تشکیل کشور مستقل فلسطین خلع سلاح باید در مورد آن به اجرا گذاشته شود گفت : هیچ کس خواستار وقوع مجدد آنچه در غزه وجنوب لبنان رخ داد نیست. درست ترین آزمونی که ما می توانیم در مورد تشکیلات خودگردان داشته باشیم این است که آیا می توان به آنها کمک کرد تا در مسیر دبی گام بردارند ( ایجاد یک منطقه تجاری جدید همانند دبی )، یا آنکه آنها با این کمک مخالفت کرده و تبدیل به یک غزه دیگر شوند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی از خواسته مردم غزه سخن می گوید که آخرین نظر سنجی انجام شده در سرزمین های فلسطینی که در اسفند ماه گذشته انجام شد از افزایش محبوبیت جنبش حماس پس از جنگ 22 روزه غزه خبر داد.

طبق این نظرسنجی اگر انتخابات فلسطین امروز برگزار شود، "اسماعیل هنیه" 47 درصد و "ابومازن" 45 درصد آرا را کسب خواهد کرد.

همچنین 46درصد حاضران در این نظرسنجی اعلام کرده اند که وحدت کرانه باختری و نوارغزه در راس اولویت های فلسطین قرار دارد.

این نظرسنجی پنجم تا هفتم مارس برگزار شد که در آن هزار و 270 فلسطینی در کرانه باختری و نوارغزه شرکت کردند.