اعتبار نامه 5 منتخب انتخابات میاندوره ای مجلس به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس اعتبار نامه 5 تن از منتخبان مجلس به تصویب رسید.

شعبه های 9، 11، 13، 15 و 15 که مسئولیت بررسی اعتبار نامه منتخبان حوزه های انتخابیه را بر عهده داشتند بر اساس ماده 68 آئین نامه داخلی مجلس گزارش خود را به مجلس ارائه کردند و نمایندگان پس از استماع این گزارش ها اعتبار نامه این منتخبان میاندوره ای مجلس را که به تصویب شعب رسیده بود به تصویب رساندند.

صمد فدایی نماینده سنقر و کلیایی، نصرالله کمالیان نماینده قوچان، عبدالحمید بابا احمدی میانی نماینده لردگان، مهدی عیسی زاده نماینده میاندوآب و رضا علیزاده نماینده ورزقان 5 نماینده ای بودند که در انتخابات میاندوره ای مجلس به مجلس هشتم راه یافتند.

مراسم تحلیف این منتخبان در روز 9 تیر ماه در صحن علنی انجام شد.