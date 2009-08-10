تولیدات کشاورزی در برخی روستاهای گلستان نفسهای آخر را می کشد

محمدرضا بنی عقیل در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: برخی از مناطق روستایی استان به مناطق ییلاقی مبدل شده اند و نیروهای مولد و جوان از آن به شهرها و دیگر نقاط برای کار مهاجرت کرده اند.

وی اظهار داشت: نبود منابع درآمد موجب شده تا جوانان رغبتی برای ماندن در روستا و تولید کشاورزی در این مناطق نداشته باشد که این امر نگران کننده است.

وی خاطرنشان کرد: برای برون رفت از این مشکلات در مناطق روستایی باید به ایجاد منابع درآمد پایدار بپردازیم و طرحهای جامعی در این حوزه تدوین شود.

به گفته بنی عقیل، اجرای طرح تبدیل و تغییر کاربری اراضی شیبدار به باغات مثمر از جمله طرحهاست که باید بیشتر روی آن سرمایه گذاری شود.

مجری طرح تغییر کاربری اراضی شیبدار جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: در سال جاری حدود سه هزار هکتار از اراضی شیبدار استان به باغات مثمر تبدیل می شود و برای اجرای این طرح حدود 30 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: به ازای هر تبدیل به هر هکتار اراضی شیبدار در استان بین 9 تا 10 میلیون ریال اعتبار داده می شود که نیمی از این مقدار به صورت تسهیلات است.

وی عنوان کرد: گلستان پتانسیلهای فروانی برای اجرای طرح تغییر و تبدیل اراضی شیبدار به باغات مثمر دارد و اجرای این طرح در استانهای دیگر به ازای هر هکتار بین 40 تا 50 میلیون ریال هزینه دارد.

بنی عقیل بیان داشت: به رغم آنکه امسال سال آخر اجرای طرح تبدیل اراضی شیبدار و کم بازده در استان است، ولی تاکنون تنها 16 هزار هکتار از این اراضی تبدیل و تغییر کاربری پیدا کرده است.

وی افزود: 280 روستای استان تحت پوشش اراضی شیبدار بوده که باید به باغات مثمر تبدیل شود و 59 هزار بهره برداری اراضی شیبدار و کم بازده در استان شناسایی شده است.

مجری طرح تغییر کاربری اراضی شیبدار گلستان یادآور شد: بیشتر بهره بردارن اراضی شیبدار و کم بازده کشاورزی استان دارای اراضی با وسعت محدود بین یک تا 1.5 هکتار بوده و از نظر درآمد مالی نیز کم بضاعت هستند.

گلستان 110 هزار هکتار اراضی شیبدار دارد.