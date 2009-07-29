افزایش هفت درصدی جابجایی کالا در استان مرکزی

غلامرضا مشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک همچنین با اشاره به اینکه در سه ماهه مشابه سال گذشته یک میلیون و 661 هزار و 573 نفر مسافر در استان جابجا شده است، افزود: طی سه ماهه نخست امسال یک میلیون و 603 هزار و 750 نفر مسافر در استان جابجا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از سه درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به اینکه هم ‌اکنون هزار دستگاه از ناوگان حمل بار استان مرکزی بیش از 40 سال عمر دارند، عنوان کرد: این میزان باید به حداکثر 25 سال کاهش یابد.

رئیس سازمان حمل و نقل و پایانه ‌های استان مرکزی اظهار داشت: برای رساندن سن ناوگان‌ باری استان مرکزی به حداکثر سقف مجاز 25 سال، دست کم به 100 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که این مبلغ بدون در نظر گرفتن ناوگان باری زیر 40 سال استان است.

مشرفی خاطرنشان کرد: برای استانداردسازی کامیونهای اسقاطی‌ بار باید به ازای هر دستگاه 100 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شود که این مبلغ باید از طریق تسهیلات بانکی و دیگر راهکارهای پیش‌ بینی شده در قانون محقق شود.