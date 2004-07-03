  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۳ تیر ۱۳۸۳، ۱۸:۵۸

سازمان آموزش و پرورش شهر تهران اعلام كرد :

بيستمين جشنواره اردويي دانش آموزان شهر تهران 15 تيرماه افتتاح مي شود

روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران اعلام كرد : به منظور استمرار و توسعه سازماندهي اعضاء ، انجمن ها و تشكل هاي سازمان دانش آموزي بيستمين جشنواره اردويي دانش آموزان دختر شهر تهران ساعت 16 روز 15 تيرماه در محل اردوگاه شهيد رجايي رامسر برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در نظر دارد همانند سالهاي گذشته به منظور آمادگي هر چه بيشترهنرجويان هنرستانهاي فني و حرفه اي و كاردانش شهر تهران و ساير استانها در كنكور سراسري دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و نيز آشنايي با شيوه و نوع سوالات كنكور ، كنكور هاي آزمايشي دوره كارداني پيوسته را در 6 مرحله به صورت جامع كشوري در 24 رشته تحصيلي شامل نقشه كشي ، ساخت و توليد ، صنايع فلزي ، مكانيك خودرو ، تاسيسات ، صنايع چوب و كاغذ ، الكترونيك ، متالوژي ، صنايع شيميايي ، ساختمان ، نقشه برداري ، گرافيك ، طراحي ودوخت ، نقشه كشي ، معماري ، نقاشي ، حسابداري ، كودكياري ، رايانه ، تربيت بدني ، مديريت خانواده ، امور دامي ، امور زراعي و باغي و ماشين آلات كشوارزي به صورت مدون و برنامه ريزي شده از تاريخ 28/8/ 83 تا 30/3/84 در ماكن هاي پيش بيني شده برگزار كند .

هزينه برگزاري كنكورهاي آزمايشي به ازاي هر مرحله 5000 ريال و جمعا براي 6 مرحله 30000 ريال خواهد بود.

کد مطلب 92026

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها