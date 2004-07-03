بيستمين جشنواره اردويي دانش آموزان شهر تهران 15 تيرماه افتتاح مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در نظر دارد همانند سالهاي گذشته به منظور آمادگي هر چه بيشترهنرجويان هنرستانهاي فني و حرفه اي و كاردانش شهر تهران و ساير استانها در كنكور سراسري دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و نيز آشنايي با شيوه و نوع سوالات كنكور ، كنكور هاي آزمايشي دوره كارداني پيوسته را در 6 مرحله به صورت جامع كشوري در 24 رشته تحصيلي شامل نقشه كشي ، ساخت و توليد ، صنايع فلزي ، مكانيك خودرو ، تاسيسات ، صنايع چوب و كاغذ ، الكترونيك ، متالوژي ، صنايع شيميايي ، ساختمان ، نقشه برداري ، گرافيك ، طراحي ودوخت ، نقشه كشي ، معماري ، نقاشي ، حسابداري ، كودكياري ، رايانه ، تربيت بدني ، مديريت خانواده ، امور دامي ، امور زراعي و باغي و ماشين آلات كشوارزي به صورت مدون و برنامه ريزي شده از تاريخ 28/8/ 83 تا 30/3/84 در ماكن هاي پيش بيني شده برگزار كند .
هزينه برگزاري كنكورهاي آزمايشي به ازاي هر مرحله 5000 ريال و جمعا براي 6 مرحله 30000 ريال خواهد بود.
نظر شما