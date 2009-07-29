تعداد مجازین کنکور 88

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول پورعباس صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در محل سازمان سنجش گفت: نتایج اولیه کنکور سراسری سال 88 شنبه 10 مرداد ماه اعلام می شود.

وی گفت: در کنکور امسال 996 هزار نفر مجاز به انتخاب رشته می شوند که از این تعداد 486 هزار نفر مجاز به انتخاب رشته در دوره های روزانه و شبانه هستند.

انتشار پاسخنامه 50 هزار نفر برتر در سه گروه آزمایشی

پورعباس اضافه کرد: امسال برای اولین بار پاسخنامه 50 هزار نفر اول گروه های آزمایشی فنی و ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی و پاسخنامه های 10 هزار نفر اول گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی بر روی سایت سازمان سنجش قرار می دهیم.

وی خاطرنشان کرد: راهنمای انتخاب رشته مجازی نیز با اصلاحاتی نسبت به سال گذشته به هر داوطلب 250 رشته بر اساس شانس قبولی پیشنهاد می دهد. علاوه بر این توسط این نرم افزار قدرت تحقیق در رشته ها نیز برای داوطلبان فراهم می کنیم.

از هر دو کنکوری یک نفر پذیرش می شوند

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: در کنکور سراسری امسال بیش از 550 هزار نفر قبول می شوند که نتایج نهایی آنها در نیمه دوم شهریور ماه اعلام می شود. این به معنای این است که از هر دو نفر یک نفر یا 1.1 نفر در کنکور قبول می شوند.

اعلام جزئیات نفرات برتر کنکور تا فردا شب

وی با اشاره به اعلام جزئیات معرفی نفرات برتر کنکور سراسری 88 گفت: در حال حاضر تلاش می کنیم تا وضعیت دقیق نفرات برتر کنکور را تا فردا شب اعلام کنیم.

پورعباس با بیان اینکه امسال سئوالات کنکور بر مبنای کتب درسی و به صورت کاملاً مفهومی تهیه شده بود، گفت: توزیع نفرات برتر در سطح کشور این موضوع را ثابت می کند.

محل اسکان نفرات برتر کنکور 88

وی اظهار داشت: نفرات برتر در گروه ریاضی و فنی از شهرها و استانهای مختلف هستند. نفر اول از بهشهر، نفردوم از شیراز، نفر سوم از مشهد، نفر چهارم از اهواز، نفرات پنجم ، ششم و هفتم از اصفهان، نفر هشتم از تهران، نفر نهم از جهرم و نفر دهم از تهران هستند.

رئیس سازمان سنجش در ادامه افزود: در گروه علوم تجربی نفر اول از کرمانشاه، نفر دوم از شیراز، نفر سوم از شمیرانات، نفر چهارم از کرج، نفر پنجم از تبریز ،نفر ششم از یزد، نفر هفتم از کرج، نفر هشتم از تبریز، نفر نهم از شیراز و نفر دهم از یزد هستند.

وی ادامه داد: همچنین در گروه علوم انسانی نفر اول از سمنان، نفر دوم از قم، نفر سوم از تهران، نفر چهارم از شیراز، نفر پنجم از تهران، نفر ششم از زرند، نفر هفتم از یزد، نفر هشتم از تهران، نفر نهم از سمنان و نفر دهم از نور هستند.