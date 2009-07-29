ژل مرکب از نانو ذرات نقره برای درمان سوختگی تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان هندی اعلام کردند، با استفاده از نانو ذرات نقره موفق به تولید ژلی شده اند که تاثیر قابل توجهی در درمان عفونتهای ناشی از سوختگی دارد به گفته این محققان ژل از ذرات نقره ای تشکیل شده است که هر یک، یک پنجاه هزارم قطر موی سر انسان را داشته و نسبت به ژلهای رایج از تاثیر درمانی شگفت انگیزی برخوردار است.

ترکیبات ضد میکروبی نقره برای سالها به عنوان داروی ترمیم سوختگی و درمان عفونتهای ناشی از سوختگی های شدید مورد استفاده قرار می گرفته است که در عین حال از آثار جانبی از قبیل تغییر دادن رنگ پوست و آسیب رساندن به سلولها برخوردار بوده است همچنین باکتریهای مقاوم می توانند دوره درمان این نوع داروها را بی تاثیر کنند.

ژلی که توسط محققان ارائه شده است، توانایی نابودی گونه های زیادی از باکتریهای مضر از جمله نوعی که باعث ایجاد عفونت در سوختگی می شود را خواهد داشت میزان نقره موجود در این ماده نسبت به دیگر انواع ژلهای ضد سوختگی 30 بار کمتر بوده و هیچ تاثیر منفی بر روی پوست نخواهد داشت.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، محققان اعلام کردند نتایج آزمایشهای اولیه بر روی این دارو نشان می دهد نانو ذرات نقره جایگزینی مناسب و ایمن برای عوامل ضد میکروبی نقره در داروهای رایج و قدیمی خواهند بود.