آلبانی به افغانستان نیروهای بیشتری اعزام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، آلبانی تصمیم گرفته است تا در برهه پیش از آغاز انتخابات نیروهای خود را در افغانستان به دو برابر ظرفیت فعلی افزایش دهد.

خبرگزاری ATA آلبانی با اعلام این خبر افزود: 120 سرباز آلبانی به نیروهای بین المللی در افغانستان(ایساف) خواهند پیوست.

به گزارش این رسانه با اضافه شدن این تعداد از نیروها به 140 نفری که هم اکنون در افغانستان حضور دارند تعداد سربازان آلبانی به 260 نفر خواهد رسید.

تعداد نیروهای ایساف در افغانستان نیز در حال حاضر 64 هزار و 500 نفر است، اما انتخابات ماه اوت ریاست جمهوری و شوراهای استانها که همزمان برگزار خواهد شد وضعیت افغانستان را پیچیده کرده است.