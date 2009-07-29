فریدون معینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص تغییرات اعمال شده در تیم فوتبال نوجوانان ایران گفت: حدود 4 ماه است که در کمیته تیم‌های ملی خیلی قوی و جدی روی تقویت و آماده سازی تیم‌های پایه ایران برای حضور در پیکارهای مختلف کار می شود. به دنبال بحث و گفتگوهایی پی در پی در نتیجه به این جمع بندی رسیدیم که برای تقویت زیر ساخت‌های تیم‌های پایه ایران باید در محتوا، استراتژی و برنامه‌های این تیم‌ها تغییراتی به وجود آوریم.

وی در ادامه موضوع تغییرات در تیم زیر 14 سال را تشریح کرد و گفت: در شرایط فعلی این احساس وجود داشت که مربیان تیم‌های پایه ایران به تنهایی قدرت اجرای این تغییرات را ندارند به همین از فردی چون محمود بیداریان که سابقه سال‌ها فعالیت در تیم‌های نونهالان و نوجوانان ایران را دارد و به کار در این رده‌های سنی اشراف دارد، خواستیم به عنوان مشاورعالی کمیته جوانان فدراسیون فوتبال و مدیر فنی تیم‌های پایه ای کشور فعالیت کند و مربیان جوانتری را برای کار تیم نوجوانان زیر 16 سال ایران که در مسابقات آسیایی 2010 شرکت خواهد کرد، انتخاب کردیم.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال با اشاره به این موضوع که تقویت زیرساخت‌های تیمهای پایه ایران همچنان ادامه خواهد داشت، افزود: بر همین اساس اکبر محمدی به عنوان جانشین آقای محمود بیداریان در تیم زیر 14 سال ایران انتخاب شد. این مربی جوان را در امر هدایت تیم نوجوانان ایران محمدرضا خطیب، حمید منوچهری و غلام سرخه‌ای همراهی می کنند. حسین لطفی نیز سرپرست تیم نوجوانان ایران خواهد بود.