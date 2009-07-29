اجلاس سه جانبه راهکاری برای مبارزه قویتر با قاچاق مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، آنتونیو دلئو که در اجلاس سه جانبه کشورهای ایران، افغانستان و پاکستان با همکاری UNODC و با حضور نمایندگان و کارشناسان ارشد این سه کشور، صبح چهارشنبه در تهران برگزار شد، تاکید کرد: این نشست، نشست موفقیت آمیزی خواهد بود و مشارکت سه کشور می تواند راهکارهای خوبی اتخاذ کرده و مشکلات را در این راه از پیش رو بردارد.

وی با اعلام اینکه در ماه سپتامبر آینده جلسه ای در کشور پاکستان در سطح وزرای سه کشور برگزار خواهد شد، گفت: فرآیند مبارزه با قاچاق مواد مخدر در این سه کشور در همه سطوح و حتی ریاست جمهوری در حال انجام است که این خود نشان از عزم جدی این سه کشور دارد.

دلئو با اشاره به دستور کار این نشست گفت: این نشست دستور کار را برای اجلاس وزرا آماده می کند و UNODC به طور جدی متکی به راهنمایی این سه کشور است.

وی افزود: در این جلسه بحث های اجرایی در رابطه با اقدامات و تجزیه و تحلیل کارها انجام گرفته تا شکافها بررسی و حل شود.

ایران موافق افزایش همکاری با کشورهای آسیای میانه و عملیات تارست 2 است

معاون پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران نیز در این نشست با اشاره به اهمیت بالای همکاری سه کشور تاکید کرد: ایران از همکاری و تبادل اطلاعات با همه کشورهای منطقه استقبال می کند و علاوه بر این با تمدید عملیات تارست نیز موافق است.

سرهنگ علی کشتگر اعلام کرد: به منظور تبادل اطلاعات به زودی دفاتر تبادل اطلاعات مرزی در تایباد و میرجاوه افتتاح خواهد شد و ما امیدوار هستیم دو کشور پاکستان و افغانستان نماینده های دائم خود برای شرکت در این دفتر را معرفی نمایند.

وی با اشاره به افزایش کشت تریاک و قاچاق مواد مخدر در کشورهای پاکستان و افغانستان گفت: تحرکات نظامی قاچاقچیان در مرزهای ما افزایش یافته و به دو برابر گذشته رسیده است و ما برای مبارزه با این مسئله نیازمند ارتباطات منطقی و تبادل اطلاعات بین المللی هستیم.

کشتگر اعلام کرد: در سال گذشته پلیس ایران موفق شد به طور روزانه در هر روز 2 تن مواد مخدر کشف کند.

وی افزود: تا کنون دو مرحله عملیات در مرزهای مشترک انجام شده که نتایج خوبی داشته است.

کشت تریاک در 24 ولایت افغانستان به صفر رسیده

رئیس اداره اطلاعات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان در این نشست با تشکر از همکاریهای انجام گرفته میان سه کشور گفت: امسال جمهوری اسلامی افغانستان تلاش خود را برای کاهش کشت تریاک افزایش داده است به شکلی که این مهم هم اکنون در 24 ولایت به صفر رسیده است.

محمدمیرزا سیفی گفت: علاوه بر این 896 عملیات برای مبارزه با لابراتوارهای تولید مواد شیمیایی توسط پلیس افغانستان انجام شده است.

وی با اعلام اینکه امیدواریم روابط کشورهای منطقه برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر افزایش یابد گفت: تعدادی از افسران پلییس مبارزه با مواد مخدر افغانستان در آکادمی پلیس با کمک پروژه UNODC تحت آموزش قرار گرفتند تا سطح مبارزه خود را افزایش دهیم.

وی افزود: از پلیس ایران می خواهم افرادی را که در این مدت دستگیر کرده اند تحت فشار قرار داده تا اطلاعات مربوط به قاچاقچی های همکار خود در افغانستان را لو داده تا ما هم برای مبارزه با آنها آمادگی بیشتری داشته باشیم.

14 هزار تن اسید پیش ساز در کراچی کشف شد

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پاکستان در ادامه این نشست با استقبال از ابتکارات بین المللی گفت: یکی از راهکارهایی که کشور پاکستان برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در نظر گرفته مبارزه با قاچاق پیش سازهای مواد مخدر است و در همین راستا ما اخیراً 14 هزار تن اسید پیش ساز در کراچی کشف و ضبط کردیم.

عبدالله نیازی با اعلام اینکه کشور پاکستان در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر است، گفت: ما از تصمیم برای تمدید مرحله دوم عملیات تارست استقبال می کنیم اما این مسئله به تبادل به موقع اطلاعات ما بستگی دارد.

وی تاکید کرد: دومین اجلاس وزرا در تهران اقدام مثبتی بود و مسائل مختلفی در این مبارزه تعیین شد و امیدوار هستیم این نشست سه جانبه همکاری های ما را افزایش داده تا فعالیت های خود را در این راه مفیدتر کنیم.

نیازی گفت: ما در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیاز داریم با اجرای عملیاتهای قدرتمند همیشه قاچاقچیان را در حال فرار قرار دهیم.