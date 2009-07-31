کیفیت لیگ ووشو هرسال بالاتر می رود / مشکل اصلی نداشتن سالن است

رئیس سازمان لیگ ووشو به بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: درسال 88 با توجه به اینکه تیم های شرکت کننده در مسابقات از لحاظ مالی وضعیت بهتری نسبت به قبل دارند کیفیت فنی مسابقات هم نسبت به لیگ های گذشته بهتر خواهد شد، چرا که تیم ها توانایی به خدمت گرفتن بازیکنان حرفه ای و قدر را دارند.

مسئول سازمان لیگ ووشو در مورد تاثیر لیگ در بهتر نتیجه گرفتن تیم های ملی خاطرنشان ساخت: هرچه لیگ پویاتر و منظم تری داشته باشیم مطمئناً در سطح ملی هم نتایج بهتری خواهیم گرفت، چرا که بدنه اصلی تیم ملی از همین لیگ تشکیل می شود.

خمیس آبادی با تاکید بر اینکه امسال نسبت به سال های گذشته یک قدم جلوتر هستیم، تصریح کرد: ما امسال به کارهایمان نظم بیشتری داده ایم و از همه تیم های شرکت کننده در لیگ قبلاً ثبت نام به عمل آورده ایم تا در روز اول مسابقات مشکلی برای ثبت نام و صدور کارت نداشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه برگزاری منظم لیگ در طی سال های اخیر باعث پیشرفت در تالو شده است، گفت: در دوره اول لیگ اکثر تیم های شرکت کننده فقط در بخش سانشو حضور داشتند اما رفته رفته تیم ها در بخش تالو هم شرکت کردند و امسال اکثر تیم ها در هر دو بخش شرکت می کنند و این موضوع باعث شده که ملی پوشان ما بخش زیادی از آمادگی خود را در طول مسابقات لیگ به دست آورند چرا که هر هفته لیگ مانند برگزاری یک دوره مسابقات کشوری است.

مسئول سازمان لیگ ووشو در مورد لیگ بانوان نیز خاطرنشان ساخت: لیگ بانوان با پیشرفت چشمگیری مواجه شده است و با توجه به حضور تیم های متعدد در این دوره، لیگ امسال در دو گروه برگزار خواهد شد که این مسابقات از 15 مرداد آغاز خواهد شد.

خمیس آبادی در پایان تاکید کرد: با آماده شدن خانه ووشو لیگ را در سطوح سنی نونهالان و نوجوانان نیز برگزارخواهیم کرد چرا که مشکل امروز ما نداشتن سالن برای برگزاری این مسابقات است و مطمئناً با آماده شدن خانه ووشو این مشکل نیز مرتفع خواهد شد.