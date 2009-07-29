  1. هنر
  2. سایر
۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۳۰

دریافت کتاب به‌صورت اینترنتی در کتابخانه‌های شمال تهران

دریافت کتاب از طریق درخواست اینترنتی از انجمن کتابخانه‌های استان در کتابخانه‌های شمال تهران امکانپذیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فتح الله عذیری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شمیرانات گفت:  متقاضیان کتابهای تخصصی و اعضای کتابخانه‌های شمال تهران از این پس می‌توانند کتابهای مورد نیاز خود را که در این کتابخانه‌ها موجود نیست به صورت اینترنتی از انجمن کتابخانه‌های استان تهران درخواست و دریافت کنند.

وی عنوان کرد: در این طرح اعضای کتابخانه‌های شمال تهران می توانند در صورت عدم دسترسی به کتاب مورد نظر در کتابخانه محل خود، کتاب مورد نیاز را به انجمن کتابخانه‌های استان سفارش داده و آن را در کتابخانه مبدا دریافت کنند.

وی درباره تعداد مجاز انتخاب کتاب از طریق اینترنت گفت: در این طرح افراد در مقاطع تحصیلی کارشناسی مجاز به دریافت 4 کتاب، کارشناسی ارشد 6 کتاب و در مقاطع بالاتر مجاز به انتخاب 8 کتاب هستند.

عذیری راه‌اندازی این طرح را در راستای غنی‌سازی کتابخانه‌های شهرستان شمیرانات عنوان کرد.

کد مطلب 920349

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها