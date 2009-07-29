به گزارش خبرگزاری مهر، فتح الله عذیری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شمیرانات گفت: متقاضیان کتابهای تخصصی و اعضای کتابخانههای شمال تهران از این پس میتوانند کتابهای مورد نیاز خود را که در این کتابخانهها موجود نیست به صورت اینترنتی از انجمن کتابخانههای استان تهران درخواست و دریافت کنند.
وی عنوان کرد: در این طرح اعضای کتابخانههای شمال تهران می توانند در صورت عدم دسترسی به کتاب مورد نظر در کتابخانه محل خود، کتاب مورد نیاز را به انجمن کتابخانههای استان سفارش داده و آن را در کتابخانه مبدا دریافت کنند.
وی درباره تعداد مجاز انتخاب کتاب از طریق اینترنت گفت: در این طرح افراد در مقاطع تحصیلی کارشناسی مجاز به دریافت 4 کتاب، کارشناسی ارشد 6 کتاب و در مقاطع بالاتر مجاز به انتخاب 8 کتاب هستند.
عذیری راهاندازی این طرح را در راستای غنیسازی کتابخانههای شهرستان شمیرانات عنوان کرد.
نظر شما