طرحهای مطالعاتی نقش اساسی در تحقق اهداف مناطق آزاد دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مناطق آزاد ویژه اقتصادی، محمود صلاحی در بازدید از بخش های مختلف موسسه مشاوره ای "ره شهر"، افزود: تهیه طرح های راهبردی و جامع پروژه های مهم نظیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین جانمایی آنها نیازمند دقت و حساسیت بسیار زیاد و در نظر گرفتن همه ویژگی های اقلیمی، جغرافیایی، ژئواکونومیک و در یک کلام همه عوامل موثر در تحقق و یا عدم تحقق اهدافی است که یک منطقه به منظور دستیابی به آنها شکل می گیرد.

مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با مقایسه امکانات و مزیت هایی که برای توسعه زیرساخت های مناطق آزاد چین و بویژه منطقه آزاد شن جن این کشور و نیز منطقه آزاد جبل علی در امارات متحده عربی با امکانات، زیرساخت ها و مزیت های مناطق آزاد ایران در نظر گرفته شد، رشد و توسعه مناطق آزاد کشورهای مذکور را ناشی از مطالعات زیرساختی و راهبردی دقیق، زیرساخت های کامل، مزیت های قانونی جذاب برای سرمایه گذاران دانست.

وی افزود اگر مدیریت صحیحی بر منابع و امکانات کشور اعمال شود رشد و توسعه سریع، دستیابی به اهداف سند چشم انداز توسعه کشور و نیز ایجاد اشتغال و امکانات برای جمعیت بیش از 80 میلیون نفری ایران 1404 مشکل نخواهد بود.

صلاحی مزیت های برخی مناطق آزاد کشور از جمله چابهار و اروند را برای ترانزیت و صدور کالا به کشورهای افغانستان و آسیای میانه و نیز عراق را بی نظیر خواند.

وی گفت: با افزایش ظرفیت اسکله های بندر چابهار از 30 هزار تن فعلی به 100 هزار تن و نیز اتصال ریلی این بندر به راه آهن داخلی، کشور از ظرفیت های واقعی چابهار به عنوان یکی از مهمترین کریدورهای حمل و نقل کالا از جنوب به شمال و شرق به غرب بهره خواهد برد.

به گفته وی، در منطقه آزاد اروند نیز با تلاش های فراوانی که برای تکمیل زیرساخت ها و ایجاد کارخانجات جدید صورت گرفته صادرات و صادرات مجدد کالا به عراق از منطقه شلمچه افزایش خواهد یافت به گونه ای که می توان 450 کامیونی را که روزانه از این منطقه کالا به عراق حمل می کنند را به سه هزار دستگاه رساند.

وی سپس ایران را کشوری تاریخی که دنیا وامدار فرهنگ و تمدن آن بوده و ست، دانست و تصریح کرد: اگرچه در سند چشم انداز توسعه کشور، بر برتری جمهوری اسلامی ایران در 1404 هجری شمسی در حوزه های علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بر کشورهای منطقه تاکید شده اما باید در نظر داشت که هم اکنون نیز به جز در حوزه اقتصادی در سایر زمینه ها از کشورهای منطقه جلوتر هستیم و امید می رود با اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی که خوشبختانه در مناطق آزاد کاملا" این اصل پیاده شده است، در حوزه اقتصادی نیز به رتبه اول منطقه ارتقا یابیم.