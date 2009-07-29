اولین اردوی تیم ملی کمانگیری روی اسب برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فنی فدراسیون تیروکمان بعد از برگزاری اولین دوره رقابتهای قهرمانی کشور کمانگیری روی اسب از 9 ورزشکار برای حضور در اولین مرحله اردوی تیم ملی این رشته دعوت بعمل آورد.

احد کاظمی، حسین رنجبر، احمد نباتی، محسن مرادی، حسین معتضلی کیانی، شهریا رنجبر در بخش مردان و سارا رضایی نژاد، سعیده صادقی و فاطمه نوروزی در بخش زنان دعوت شدگان به این اردو را تشکیل می دهند.

این نفرات فردا پنجشنبه در یک جلسه توجیهی با برنامه تمرینات آشنا شده واز روز شنبه 10 مرداد ماه تمرینات خود را در باشگاه آریاسپ شروع می کنند. این تیم تمرینات خود را تحت مربیگری مهدی صفایی پیگیری می کند اما در صورت موافقت کمیته ملی المپیک از حضور دو مربی مجارستانی بهره می برد.

کمیته کمانگیری روی اسب فدراسیون تیروکمان ایران قصد دارد در صورت موافقت شورای برون مرزی تیمی را متشکل از دو تا سه ورزشکار زن و مرد به رقابتهای قهرمانی جهان اعزام کند.

رقابتهای قهرمانی جهان کمانگیری روی اسب 23 مرداد ماه در سوکچوی کره برگزار می شود.