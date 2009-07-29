نتایج نظرسنجی از کنکوریها/ موافقت 90 درصد کنکوریها با بومی گزینی

620 هزار داوطلب مجاز دختر و 375 هزار نفر پسر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم خدایی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از تعداد کل مجازین انتخاب رشته در کنکور امسال 620 هزار نفر را دختران و 375 هزار نفر را پسران تشکیل داده اند.

وی اظهار داشت: اگر شنبه 10 مرداد موفق به اعلام نتیجه اولیه کنکور شویم حداکثر یک روز یا دو روز بعد سیستم انتخاب رشته مجازی باز می شود.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور درباره نحوه ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور برای استفاده از سیستم انتخاب رشته مجازی گفت: داوطلبان می توانند با اطلاعات کارت اعتباری یا مشخصات داوطلبی یا شماره پرونده و یا کد رهگیری وارد سایت شوند. هر داوطلب با مراجعه به سایت می تواند تا 250 رشته را دریافت کند.

وی افزود: به داوطلبان در مرحله اول اجازه داده می شود تا پنج بار وارد این سیستم شوند و رشته ها را دریافت کنند.

تغییر در کارنامه کنکور 88

خدایی با اشاره به تغییر در کارنامه کنکور 88 گفت: رتبه کشوری زیر گروه را در کارنامه کنکور امسال اضافه کردیم بدین ترتیب اگر داوطلبی می خواهد خود را با داوطلبان دیگر در یک کد رشته مقایسه کند باید با نمرات زیر گروه و رتبه های زیر گروه مقایسه کند.

نتایج نظرسنجی سازمان سنجش از کنکوریها

وی همچنین به نظرسنجی سازمان سنجش که در هنگام برگزاری کنکور امسال از داوطلبان به عمل آمده بود اشاره کرد و گفت: یک میلیون و 200 هزار شرکت کننده در کنکور امسال به سئوالات نظرسنجی سازمان پاسخ دادند و 5/95 درصد کیفیت اطلاع رسانی سازمان سنجش در زمینه کنکور را خوب و خیلی خوب اعلام کردند.

معاون سازمان سنجش گفت: بر اساس این نظرسنجی 21 درصد داوطلبان از منزل، 3/16 درصد از مراکز پستی ICT روستایی، 5/55 درصد از کافی نتها و هفت درصد از مراکز پیش دانشگاهی اقدام به ثبت نام در کنکور 88 کرده بودند.

وی اظهار داشت: 87 درصد داوطلبان از حوزه برگزاری آزمون اظهار رضایت کرده بودند و 90 درصد آنها با تحصیل در محل سکونت خود به شرط وجود رشته دلخواه موافق بودند.